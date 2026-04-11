A atacante Estephany Oliveira, de 15 anos, se despediu do Vasco neste sábado (11) e tem propostas de três potências do futebol feminino nacional: Santos, Palmeiras e Ferroviária. A tendência, segundo apurou o Lance!, é de acerto com a equipe de Araraquara, que vê na jovem uma peça para reforçar a base no curto prazo e projetar sua integração ao elenco profissional nos próximos anos.

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➡️ Conheça Estephany Oliveira, destaque do Vasco de apenas 15 anos

Mesmo valorizada internamente e adaptada ao ambiente do Gigante da Colina, o planejamento de carreira indica uma mudança estratégica para potencializar seu desenvolvimento.

Convocada com frequência para a Seleção Brasileira sub-17, Estephany é vista como uma das promessas da geração. A atacante já atua em categoria acima da sua idade, e já integrou o sub-20 vascaíno neste ano.

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Confira despedida de Estephany, ex-Vasco, nas redes sociais

Assim como todo começo, existe um

Primeiramente, agradeço a Deus por todas as bênçãos que conquistei ao longo desses 11 meses.

Foram 11 meses em que caí, me levantei, mas nunca deixei de acreditar no trabalho!

Foram tempos que me transformaram em quem sou hoje. Se existe uma palavra que me define, é gratidão.

Hoje me despeço do Clube de Regatas Vasco da Gama.

Não foi uma decisão fácil, mas entendo que é o momento de seguir em frente.

Sou muito grata por tudo que vivi vestindo essa camisa: pelos momentos, aprendizados, vitórias e também pelas derrotas, que fizeram parte da nossa construção em 11 meses de Vasco, construímos muita coisa.

Vivemos reviravoltas, crescemos juntos e mostramos a nossa força. Fomos campeões do Carioca e conseguimos mudar a rota.

O Vasco foi um lugar muito especial pra mim. Foi onde vivi meu primeiro gol federado, minha primeira convocação, meu primeiro título no Carioca e meu primeiro Brasileiro — momentos que vão ficar marcados pra sempre na minha história.

Sou muito grata também pelas pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Atletas, comissão e todo o staff — obrigado por todo o carinho, atenção e companheirismo durante o período em que estive com vocês. Levo cada um comigo.

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Levo cada aprendizado cada momento e levo pra sempre todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse processo. Estarei sempre na torcida por vocês.

Obrigado, Vasco da Gama.

Até breve.

Nunca é um adeus. Sempre serei cria da Colina.