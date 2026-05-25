A impressionante eficácia ofensiva do Barcelona foi determinante para a conquista do quarto título da Champions League Feminina, com a vitória por 4 a 0 sobre o Lyon em Oslo (➡️veja como foi). A equipe catalã transformou a superioridade técnica em resultado, marcando quatro gols em apenas cinco finalizações no alvo, em uma atuação de alto aproveitamento na decisão.

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Os dois gols de Ewa Pajor e os dois de Salma Paralluelo evidenciaram a força do ataque blaugrana, que foi decisivo especialmente no segundo tempo. O resultado ainda colocou o Barcelona no mesmo patamar do Eintracht Frankfurt em número de títulos, ficando atrás apenas do próprio Lyon no histórico da competição. Para Pajor, eleita melhor em campo, o título teve peso especial após uma carreira marcada por cinco finais de Champions perdidas.

O primeiro gol refletiu a construção precisa do jogo ofensivo do Barcelona, com destaque para a combinação entre a condução de Patri Guijarro e a movimentação de Pajor. A ação foi detalhada pela observadora técnica da Uefa, Gemma Grainger.

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— Patri conduziu a bola desde o meio-campo defensivo, numa jogada rápida e direta, antes de fazer o passe com a precisão necessária em coordenação com a movimentação de Pajor — explicou Grainger.

— Pajor mudou de velocidade no momento certo para receber a bola, o que foi fundamental, tal como o seu primeiro toque, ultrapassando a defensora e ganhando ângulo para uma finalização de qualidade.

Com os dois gols marcados na decisão, Pajor chegou a 11 na competição e igualou o recorde de gols em uma única edição por uma jogadora do Barcelona, marca que pertencia a Alexia Putellas.

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Ewa Pajor comemora gol na Champions League Feminino (Foto: Fredrik Varfjell / NTB / AFP) / Norway OUT)

O Lyon até terminou o primeiro tempo com maior posse de bola e volume ofensivo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols, o que acabou sendo decisivo no contexto da partida. A abertura do placar logo no início da segunda etapa mudou o cenário e deu controle total ao Barcelona.

O terceiro gol, marcado por Salma Paralluelo, reforçou a superioridade técnica do time espanhol em momentos decisivos. O lance foi destacado pela precisão da jogada e pela leitura de espaço da atacante:

— O terceiro gol foi um remate preciso, depois de um belo domínio de bola, que encontrou o ângulo superior da baliza — resumiu Grainger.

— A chave deste gol foi a forma como Paralluelo se tinha estado a movimentar para aquele espaço, mostrando-se sempre difícil de marcar.

A qualidade na conclusão das jogadas acabou sendo o fator determinante da final, com o Barcelona demonstrando organização e eficiência para aproveitar os momentos-chave. A equipe encerrou a campanha invicta na Champions League 2025/26, com nove vitórias e dois empates em 11 jogos.

Quem é Gemma Grainger?

Gemma Grainger iniciou a sua carreira como treinadora no futebol feminino de clubes, ao leme de Leeds United e Middlesbrough, antes de se juntar à Federação Inglesa de Futebol (The Football Association), onde esteve mais de uma década a orientar várias equipas de formação em Inglaterra. É ex-treinadora da seleção feminina do País de Gales e é atualmente a treinadora da seleção feminina da Noruega.

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