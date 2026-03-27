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Santos e Ferroviária empatam por 1 a 1 na Vila Belmiro; veja gols

Partida foi válida pela quinta rodada do Brasileirão Feminino

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
21:24
Maressa, da Ferroviária, e Larroquette, do Santos, disputam bola. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
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Na Vila Belmiro, o empate em 1 a 1 entre Santos e Ferroviária teve roteiro brigado, mas com uma personagem que chamou atenção: Evelin Bonifácio. A jovem deu uma assistência para Larroquette deixar tudo igual para as Sereias diante dos 639 torcedores nas arquibancadas.

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Gols de Santos e Ferroviária

Logo aos sete minutos, Kati apareceu bem no setor ofensivo para aproveitar a sequência de finalizações dentro da área e, com oportunismo, colocou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar para a Ferroviária. O lance traduziu o início mais agressivo da Ferroviária, que ocupou o campo de ataque e soube transformar o volume em vantagem logo nos primeiros minutos.

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Do lado santista, mesmo sem balançar as redes, Evelin foi quem mais desequilibrou no ataque. Ainda no primeiro tempo, mostrou personalidade ao arriscar de fora e carimbar a trave, no lance mais agudo da equipe antes do empate. Participativa, a atacante se movimentou por todo o setor ofensivo, buscou o jogo, sofreu faltas e incomodou constantemente a defesa da Ferroviária, sendo o principal escape do Santos nos momentos de pressão.

Quem resolveu no placar foi Larroquette. A centroavante apareceu como manda o manual, dentro da área, para testar firme e deixar tudo igual após o gol inicial de Kati.

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Na etapa final, o confronto ficou mais travado, com menos espaços e muitas disputas no meio-campo, terminando em 1 a 1.

Santos e Ferroviária ficam no empate pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
Santos e Ferroviária ficam no empate pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)

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