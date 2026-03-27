Santos e Ferroviária empatam por 1 a 1 na Vila Belmiro; veja gols
Partida foi válida pela quinta rodada do Brasileirão Feminino
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Na Vila Belmiro, o empate em 1 a 1 entre Santos e Ferroviária teve roteiro brigado, mas com uma personagem que chamou atenção: Evelin Bonifácio. A jovem deu uma assistência para Larroquette deixar tudo igual para as Sereias diante dos 639 torcedores nas arquibancadas.
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Gols de Santos e Ferroviária
Logo aos sete minutos, Kati apareceu bem no setor ofensivo para aproveitar a sequência de finalizações dentro da área e, com oportunismo, colocou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar para a Ferroviária. O lance traduziu o início mais agressivo da Ferroviária, que ocupou o campo de ataque e soube transformar o volume em vantagem logo nos primeiros minutos.
Do lado santista, mesmo sem balançar as redes, Evelin foi quem mais desequilibrou no ataque. Ainda no primeiro tempo, mostrou personalidade ao arriscar de fora e carimbar a trave, no lance mais agudo da equipe antes do empate. Participativa, a atacante se movimentou por todo o setor ofensivo, buscou o jogo, sofreu faltas e incomodou constantemente a defesa da Ferroviária, sendo o principal escape do Santos nos momentos de pressão.
Quem resolveu no placar foi Larroquette. A centroavante apareceu como manda o manual, dentro da área, para testar firme e deixar tudo igual após o gol inicial de Kati.
Na etapa final, o confronto ficou mais travado, com menos espaços e muitas disputas no meio-campo, terminando em 1 a 1.
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