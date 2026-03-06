Promessa das categorias de base do Vasco da Gama, Estephany Oliveira relembra os primeiros passos em Ubá, Minas Gerais, até a chegada ao Rio de Janeiro. Aos 15 anos, a atacante integra a equipe sub-20 do Gigante da Colina e se prepara para a disputa do Brasileirão da categoria.

— Começar em Minas foi muito importante pra mim, que foi onde eu dei meus primeiros passos e aprendi muita coisa. E agora estar no Vasco é um privilégio. Eu sinto que evoluo bastante dentro e fora de campo e essa camisa é muito pesada, tem muita história, e isso pra mim traz ainda mais responsabilidade e comprometimento. Tudo isso faz a gente crescer mais como pessoa e como atleta também. Tenho aprendido muito todos os dias e sou muito grata pela oportunidade de vestir essa camisa — diz ela, em entrevista ao Lance!.

O Vasco estreia neste sábado (7), contra o Grêmio, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). No momento, Estephany está com a Seleção sub-17 para um período de treinos em São Paulo.

Joia do Vasco na Seleção Brasileira

Outro capítulo importante dessa trajetória tem sido as convocações para a Seleção Brasileira de base. Para Estephany, vestir a camisa da Amarelinha representa a realização de um sonho e uma oportunidade constante de aprendizado.

— As convocações são muito importantes para mim, representam a realização de um sonho. Eu aprendo muito porque o nível é muito alto e estou ao lado de grandes jogadoras do país. Aqui eu aprendo bastante sobre intensidade, concentração e também sobre representar o Brasil com responsabilidade. Tento aproveitar cada momento para evoluir e trazer esse aprendizado de volta para o meu clube — descreve Estephany.

De acordo com o staff da atleta, Estephany tem contrato com o Vasco até o meio do ano, com uma cláusula de preferência estabelecida com o clube. A relação entre as partes é boa, e a jogadora se sente adaptada ao ambiente de São Januário.

O planejamento de carreira prevê continuidade no processo de formação, com o Brasileiro Sub-20 no radar em curto prazo. O trabalho, segundo o staff, é conduzido em conjunto com a atleta e a família, com foco no desenvolvimento a longo prazo.

A prioridade neste momento é que a jovem siga evoluindo sem pressão excessiva, aproveitando a fase de aprendizado dentro do futebol.

— A ideia agora é que ela desfrute do jogo. Ela precisa estar feliz e jogando. É uma jovem e tem que estar livre de qualquer cobrança. Ela vai ocupar esse espaço no futuro, e nosso papel é dar ferramentas e suporte na realização dos sonhos dela — explicaram.

O grupo que acompanha a atleta também destaca o crescimento do futebol feminino no país como um fator importante para o desenvolvimento de jovens talentos.

— É o momento do futebol feminino. Ela, com 15 anos, vai desfrutar desse movimento. Isso é fato — concluíram.

