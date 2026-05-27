Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (27/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/05/2026
06:00
John Kennedy Fluminense Bolívar Castillo
imagem cameraJohn Kennedy comemora gol do Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)
Nesta quarta-feira (27), a agenda do futebol conta com jogos de competições internacionais na América do Sul e na Europa. Na Alemanha, Rayo Vallecano e Crystal Palace farão a final da Conference League, em que ambos os times buscam títulos europeus pela primeira vez. Na América do Sul, o dia será movimentado com jogos da Libertadores e Sul-Americana.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 27 de maio de 2026):

Campeonato Espanhol Feminino

14h – Barcelona (F) x Real Sociedad (F) – DAZN

Copa do Brasil Feminina (terceira fase)

15h30 – Botafogo x Juventude – Sportv
18h – Internacional x Grêmio – Sportv

Conference League (final)

16h – Crystal Palace x Rayo Vallecano – CazéTV

jogos de hoje
Alemão comemora gol do Rayo Vallecano pela Conference League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Libertadores

19h – Independiente del Valle x Rosario Central – ESPN 4 e Disney+
19h – Libertad x Universidad Central – ESPN 3 e Disney+
21h30 – Corinthians x Platense – Globo, ge tv e Paramount+
21h30 – Fluminense x Deportivo La Guaira – Globo, ge tv, ESPN e Disney+
21h30 – Bolívar x Independiente Rivadavia – Paramount+
21h30 – Peñarol x Independiente Santa Fe – Paramount+

Sul-Americana

19h – Atlético-MG x Academia Puerto Cabello – ESPN e Disney+
19h – Caracas x Botafogo – Paramount+
19h – Vasco x Barracas Central – Paramount+
19h – Racing x Independiente Petrolero – Disney+
19h – Cienciano x Juventud-URU – Paramount+
19h – Olimpia x Audax Italiano – Paramount+
21h30 – RB Bragantino x Carabobo – ESPN 4 e Disney+
21h30 – River Plate x Blooming – ESPN 3 e Disney+

