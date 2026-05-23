O futebol feminino europeu terá mais um capítulo de uma das maiores rivalidades da atualidade neste sábado (23). Barcelona e Lyon decidem a Champions League 2026 no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega, às 13h (de Brasília), deste sábado.

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A final coloca frente a frente duas potências que dominaram o continente nos últimos anos. O Barcelona chega à sexta decisão consecutiva em busca do quarto título europeu, enquanto o Lyon tenta ampliar ainda mais sua hegemonia histórica com a conquista da nona taça da competição. A equipe francesa, inclusive, aposta em forças brasileiras para a temporada.

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Rivalidade que marcou a década

O duelo entre espanholas e francesas se transformou em um clássico moderno da Champions League Feminina. Esta será a quarta final entre as equipes, igualando o recorde de confrontos decisivos na história do torneio.

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O retrospecto em finais mostra equilíbrio recente. O Lyon levou a melhor em 2019 e 2022, enquanto o Barcelona venceu a decisão de 2024, disputada em Bilbao. Antes disso, as equipes também haviam se enfrentado nas quartas de final da temporada 2017/18.

O crescimento do Barcelona no cenário europeu ajudou a criar uma rivalidade direta com o clube francês, que dominou a modalidade por mais de uma década. Agora, as espanholas tentam consolidar uma nova era de supremacia continental.

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Barcelona busca reafirmação europeia

Depois de perder a final da edição passada para o Arsenal, o Barcelona chega novamente como um dos favoritos ao título. A equipe terminou na liderança da fase de liga e eliminou gigantes como Real Madrid e Bayern de Munique no mata-mata. Relembre como foi a semifinal.

O técnico Pere Romeu destacou que o confronto deve ser decidido nos detalhes.

— É uma final, e os pequenos detalhes farão a diferença. Tentaremos explorar ao máximo qualquer fraqueza que o OL Lyonnes possa ter — afirmou.

A grande notícia para o clube catalão é o retorno de Aitana Bonmatí, atualmente uma das principais estrelas do futebol mundial, após recuperação de lesão. Outra expectativa gira em torno de Caroline Graham Hansen, que tenta se recuperar de um problema muscular justamente para atuar em sua cidade natal, Oslo.

No ataque, a artilheira Ewa Pajor tenta conquistar sua primeira Champions League depois de cinco tentativas frustradas.

Paralluelo comemora com Serrajordi gol na semifinal da Champions League (Foto: MANAURE QUINTERO) / AFP)

Lyon aposta na experiência

Do outro lado, o Lyon chega embalado por mais uma campanha sólida no torneio continental. A equipe mostrou força ao virar o confronto contra o Wolfsburg nas quartas de final e depois eliminar o Arsenal na semifinal.

A capitã Wendie Renard, referência histórica da equipe francesa, disputará mais uma final europeia defendendo o clube. Ela esteve presente em todas as decisões do Lyon desde 2010.

"Não há espaço para erros nesse nível. Precisaremos ser fortes, tecnicamente muito precisas e decisivas nas duas áreas", declarou a defensora.

O elenco ainda conta com nomes importantes como Ada Hegerberg, primeira vencedora da Bola de Ouro feminina, além de jovens talentos como Melchie Dumornay.

Como chegam os times

O Barcelona chega embalado por uma sequência muito sólida: venceu cinco dos últimos seis jogos e empatou apenas uma vez. A equipe terminou a temporada nacional em alta, conquistando o Campeonato Espanhol Feminino e também a Copa da Espanha Feminina.

Na última partida, venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1, na final da Copa da Espanha, mostrando consistência ofensiva e controle do jogo em momentos decisivos.

O Lyon também vive grande fase e chega com cinco vitórias nos últimos seis jogos, além de uma derrota no período. No jogo mais recente, goleou o Nantes por 8 a 0 na semifinal do playoff francês, em uma atuação dominante.

A equipe francesa fez uma temporada muito forte no cenário nacional, terminando em primeiro lugar na fase regular da liga e conquistando a Copa da França e a Copa da Liga Francesa, reforçando sua tradição de títulos.

Prováveis escalações

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí; Salma Paralluelo, Ewa Pajor e Claudia Pina.

Lyon: Endler; Lawrence, Wendie Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Becho, Ada Hegerberg e Brand.

Brasileiras marcam presença na decisão europeia

A final da Champions League Feminina também terá destaque brasileiro em campo. O Olympique Lyonnais Féminin conta no elenco com a zagueira Tarciane, revelada pelo Sport Club Corinthians Paulista e presença constante nas convocações da Seleção Brasileira.

Contratada pelo clube francês nesta temporada, a defensora rapidamente conquistou espaço no elenco e passou a ser apontada como uma das principais promessas da posição no futebol mundial. A brasileira chega à decisão europeia vivendo um dos momentos mais importantes da carreira.

Outra representante do Brasil no Lyon é Giovanna Waksman, de apenas 17 anos. A jovem atacante assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe francesa nesta temporada, mas não poderá participar da final.

Giovanna segue em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo e será desfalque do time francês na decisão em Oslo.

Momento das equipes

O Barcelona chega à final após conquistar o Campeonato Espanhol Feminino e a Copa da Espanha Feminina. Nos últimos seis jogos, a equipe soma cinco vitórias e um empate.

Já o OL Lyonnes também vive grande fase. O clube francês venceu a Copa da França Feminina e a Copa da Liga Francesa Feminina, além de alcançar a final do playoff nacional. A equipe goleou o Nantes por 8 a 0 na última partida antes da decisão europeia.

Oslo recebe final histórica da Champions League

Ullevaal Stadion será palco da primeira final de competição feminina de clubes da Uefa disputada na Noruega. O estádio, inaugurado em 1926, é a casa das seleções masculina e feminina do país e já recebeu finais da Eurocopa Feminina em 1987 e 1997.

Com dois gigantes frente a frente, a decisão promete reunir algumas das principais estrelas do futebol feminino mundial em uma final que pode marcar mais um capítulo histórico da modalidade.

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