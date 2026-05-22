Barcelona e Lyon se enfrentam neste sábado (23), às 13h (de Brasília), no estádio Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega, pela final da Uefa Women's Champions League. O confronto coloca frente a frente duas das maiores potências do futebol feminino europeu em mais um capítulo de uma rivalidade recente na competição. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Ficha do jogo BAR OL Campeonato Copa da UEFA Feminina 2025/2026 Data e Hora 23/05/2026, 13:00 Local Ullevaal Stadion - Oslo Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes?

De um lado, o Lyon tenta ampliar sua hegemonia continental. Maior campeão da história da Champions Feminina, o clube francês busca a nona taça europeia. Do outro, o Barcelona tenta conquistar o tetracampeonato e consolidar o domínio recente no cenário internacional.

As equipes voltam a se enfrentar em uma final da competição pela quarta vez. Em 2019 e 2022, o Lyon levou a melhor. Já no último encontro decisivo entre os clubes, o Barça venceu por 2 a 0 e ficou com o título europeu.

continua após a publicidade

O Barcelona chega embalado pela força ofensiva e pela qualidade técnica de nomes como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen. A equipe catalã tenta confirmar mais uma vez o protagonismo no futebol feminino europeu.

Já o Lyon aposta na experiência de Wendie Renard e no talento ofensivo de Kadidiatou Diani e Melchie Dumornay para recuperar o trono continental.

continua após a publicidade

A decisão também terá presença brasileira em campo. O Lyon conta no elenco com a zagueira Tarciane, revelada pelo Corinthians Feminino e atualmente uma das promessas da Seleção Brasileira.

Outra brasileira do clube francês é Giovanna Waksman, de 17 anos, que assinou o primeiro contrato profissional nesta temporada. A jovem, porém, está fora da final por conta de uma entorse no joelho esquerdo.

Tudo sobre Barcelona x Lyon

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 🆚 Lyon

Final da Champions League Feminina

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 13h (de Brasília).

📍 Local: Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega.

👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ e DAZN.

🏆 Fase: Final (jogo único).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona

Coll; Batlles, Paredes, Leon e Brugts; Bonmatí (Serrajordi), Guijarro e Putellas; Graham, Paralluelo e Pajor.

Técnico: Pere Romeu.

🔵⚪ Lyon

Endler; Lawrence, Renard, Engen e Bacha; Dumornay, Heaps e Yohannes; Diani, Brand e Hegerberg.

Técnico: Jonatan Giráldez.

<br>Barcelona e Lyon se enfrentam pela Final da Champions Feminina (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.