Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 nesta quinta-feira (15), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Nath Rodrigues abriu o placar para as Guerreiras, Laysa empatou com um golaço de fora da área, mas Driely marcou na sequência e garantiu a vitória da equipe das Laranjeiras.

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Fluminense sai na frente no primeiro tempo

O clássico começou com as duas equipes adotando uma postura cautelosa, com poucas investidas nos primeiros minutos. Aos poucos, porém, o Fluminense passou a encontrar espaços pelas laterais, principalmente com Lelê, que levou perigo à defesa rubro-negra. A goleira Vivi impediu que as Guerreiras abrissem o placar em algumas oportunidades, fechando o gol para as Meninas da Gávea.

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O Flamengo também conseguiu ameaçar com Djeni finalizando perto da pequena área. Do outro lado, Lelê chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado após uma checagem do VAR, que durou mais de seis minutos, por impedimento.

A insistência tricolor deu resultado em uma jogada ensaiada de bola parada. Nath Rodrigues apareceu na segunda trave e aproveitou a oportunidade para abrir o placar. O Flamengo ainda acertou o travessão com Mariana, mas não conseguiu igualar o marcador antes do intervalo.

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Laysa faz golaço, mas Driely garante vitória tricolor

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo aumentou a pressão em busca do empate e conseguiu deixar tudo igual aos 11 minutos. Laysa acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço no Luso-Brasileiro, recolocando as rubro-negras na partida.

A resposta do Fluminense veio em uma das primeiras investidas da equipe na etapa final. Em uma bola longa, Lelê fez o pivô e encontrou Driely, que finalizou no canto para colocar as tricolores novamente em vantagem.

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Depois do segundo gol adversário, o Flamengo voltou a pressionar e construiu boas jogadas ofensivas. Apesar das tentativas, a equipe rubro-negra não conseguiu transformar o volume de jogo em um novo empate e terminou a partida com a derrota por 2 a 1.

Quando será o jogo de volta entre Flamengo e Fluminense?

Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), novamente no estádio Luso-Brasileiro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil Feminina.

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Com a vitória por 2 a 1 no primeiro confronto, o Fluminense chega em vantagem para o duelo decisivo, enquanto o Flamengo precisará buscar a recuperação para seguir na disputa por uma vaga na semifinal. Caso o duelo termine empatado, o vencedor que avançará à próxima fase será definido nos pênaltis.