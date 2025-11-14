Fla-Flu decide o título do Carioca Feminino: veja o guia da final e onde assistir
Equipes decidem o título estadual pela quarta vez em sete anos
O Carioca Feminino está perto de conhecer seu próximo campeão, com a primeira parte da decisão entre Flamengo e Fluminense está marcada para esta sexta-feira (14), às 20h30, no Estádio Moça Bonita. Os 90 minutos finais serão na semana seguinte, no Luso Brasileiro, ambos com transmissão do Sportv.
Por ter vencido a Taça Guanabara, o Rubro-Negro tem o mando de campo da volta, colocando no estádio da Portuguesa. Já o Flu, escolheu o do Bangu pela familiaridade com o gramado, onde já disputou outros jogos.
Campanhas de Flamengo e Fluminense
Flamengo e Fluminense tiveram as melhores campanhas do estadual, chegando invictos na última rodada que decidiu a Taça Guanabara. Em uma partida emocionante, com direito a virada nos minutos finais, as Meninas da Gávea levaram a melhor e ficaram com o título.
Foram seis vitórias e um empate na primeira fase, com o melhor ataque (57) e a melhor defesa (3). Contra os times de menor investimento, o Fla aplicou goleadas sonoras: 18 a 0 no Búzios, 20 a 0 no Resende e 9 a 0 no Heips. A menor foi sobre Pérolas Negras, que sofreu apenas quatro gols. Nos clássicos, empatou com o Botafogo em 1 a 1, venceu o Vasco de virada por 3 a 1 e encerrou com a vitória sobre o Tricolor.
O Fluminense, que ficou em segundo, marcou 40 gols e sofreu quatro, somando cinco vitórias, um empate e uma derrota. Diante dos times menores, venceu o Heips por 4 a 1, o Pérolas Negras por 2 a 1, o Búzios e o Resende por 15 a 0. Contra os rivais, fez 2 a 0 no Botafogo e empatou em 1 a 1 com o Vasco.
Nas semifinais, as Meninas da Gávea eliminaram o Vasco com um empate em 2 a 2 na ida, e vitória na volta por 3 a 0. As Guerreiras, por sua vez, deixaram o Botafogo pelo caminho com um empate na ida e uma vitória por 2 a 1 na volta.
Artilharia do Carioca
Formada na base do Flamengo, Mariana Fernandes é a artilheira isolada do Carioca Feminino, com 16 gols. Entre as rubro-negras, é seguida por Vitória, com 10, e Leidi, com seis. Do Flu, Lelê foi quem mais balançou as redes, com 13 gols, seguida por Lurdinha e Raquel, com sete cada.
Veja o top-5 do campeonato:
- Mariana (Flamengo) - 16 gols
- Tipa (Botafogo) - 15 gols
- Lelê (Fluminense) - 13 gols
- Vitória (Flamengo) - 10 gols
- Lurdinha e Raquel (Fluminense); Silmara (Vasco); Jenifer (Heips) - 7 gols
Histórico do Fla-Flu
Esta é a terceira final que Flamengo e Fluminense se enfrentam, sendo a primeira em 2019, na retomada oficial da modalidade no Rio de Janeiro. Desde então, o Rubro-Negro consolidou ampla vantagem no histórico: contando Carioca, Copa Rio e Brasileirão A1, são 16 vitórias do Flamengo e duas do Flu, além de quatro empates (um deles na final estadual de 2021, vencida pelo Fla nos pênaltis).
Apesar dos números indicarem uma superioridade absoluta, os últimos anos mostrara equilíbrio maior dentro de campo, com jogos mais disputados e decididos no detalhe. Contudo, o time da Gávea segue superando o rival.
- 2019: Fluminense 0 x 1 Flamengo / Flamengo 3 x 1 Fluminense
- 2020: Botafogo 2 x 0 Fluminense
- 2021: Flamengo 1 (3) x (0) 1 Fluminense
- 2022: Botafogo 3 x 1 Flamengo / Flamengo 0 x 2 Botafogo
- 2023: Flamengo 2 x 1 Botafogo
- 2024: Fluminense 1 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Fluminense
Datas, horários e onde assistir
FINAL, IDA - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE
➡️Data e horário: Sexta-feira, 14 de novembro, às 20h30
🏟️Local: Estádio Moça Bonita
🚩 Arbitragem: Jenifer Alves da Silva; Nayra da Cunha Nunes e Karolaynne da Conceição Martins Garcia
📺Onde assistir: Sportv
