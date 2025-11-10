Sportv transmitirá finais do Carioca Feminino, entre Flamengo e Fluminense
Título será decidido em dois jogos
Pelo segundo ano consecutivo, as finais do Carioca Feminino, entre Flamengo e Fluminense, terá transmissão do Sportv. O jogo de ida terá mando tricolor e será nesta sexta-feira (14), às 20h30, enquanto a volta será no dia 21 (também sexta), às 21h, de mando flamenguista. Os locais ainda não estão definidos.
No final de semana, as equipes decidiram as vagas em clássicos emocionantes. O Rubro-Negro chega na decisão após eliminarem o Vasco com 5 a 2 no agregado. Já o Tricolor, despachou o Botafogo somando 3 a 2 no placar.
Os times já se enfrentaram na última rodada da Taça Guanabara, que decidiria o título da primeria fase. O Flu abriu o placar, mas sofreu a virada e o Flamengo levantou a taça. Agora, se reencontram na reedição da decisão, que aconteceu também em 2019, 2021 e 2024.
Desde a retomada do futebol feminino carioca, em 2019, as Meninas da Gávea conquistaram quatro vezes o título, enquanto o Botafogo ganhou duas. O Flu ainda não foi campeão, batendo na trave em quatro temporadas.
Veja todas as finais do Carioca Feminino
- 2019: Fluminense 0 x 1 Flamengo / Flamengo 3 x 1 Fluminense
- 2020: Botafogo 2 x 0 Fluminense
- 2021: Flamengo 1 (3) x (0) 1 Fluminense
- 2022: Botafogo 3 x 1 Flamengo / Flamengo 0 x 2 Botafogo
- 2023: Flamengo 2 x 1 Botafogo
- 2024: Fluminense 1 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Fluminense
