Futebol Feminino

Sportv transmitirá finais do Carioca Feminino, entre Flamengo e Fluminense

Título será decidido em dois jogos

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
17:19
Flamengo e Fluminense Carioca Feminino
imagem cameraFlamengo e Fluminense em campo pelo Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC)
Pelo segundo ano consecutivo, as finais do Carioca Feminino, entre Flamengo e Fluminense, terá transmissão do Sportv. O jogo de ida terá mando tricolor e será nesta sexta-feira (14), às 20h30, enquanto a volta será no dia 21 (também sexta), às 21h, de mando flamenguista. Os locais ainda não estão definidos.

No final de semana, as equipes decidiram as vagas em clássicos emocionantes. O Rubro-Negro chega na decisão após eliminarem o Vasco com 5 a 2 no agregado. Já o Tricolor, despachou o Botafogo somando 3 a 2 no placar.

Os times já se enfrentaram na última rodada da Taça Guanabara, que decidiria o título da primeria fase. O Flu abriu o placar, mas sofreu a virada e o Flamengo levantou a taça. Agora, se reencontram na reedição da decisão, que aconteceu também em 2019, 2021 e 2024.

Desde a retomada do futebol feminino carioca, em 2019, as Meninas da Gávea conquistaram quatro vezes o título, enquanto o Botafogo ganhou duas. O Flu ainda não foi campeão, batendo na trave em quatro temporadas.

Veja todas as finais do Carioca Feminino

  • 2019: Fluminense 0 x 1 Flamengo / Flamengo 3 x 1 Fluminense
  • 2020: Botafogo 2 x 0 Fluminense
  • 2021: Flamengo 1 (3) x (0) 1 Fluminense
  • 2022: Botafogo 3 x 1 Flamengo / Flamengo 0 x 2 Botafogo
  • 2023: Flamengo 2 x 1 Botafogo
  • 2024: Fluminense 1 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Fluminense
Flamengo é o atual campeão do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)
