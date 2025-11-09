Joia do Fluminense estreia no profissional e ganha valorização contratual
Adrielly entrou em campo no clássico contra o Botafogo, pela semifinal do Carioca
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense tem mais uma promessa despontando no futebol feminino. A meia Adrielly, destaque do sub-20, fez sua estreia no time profissional neste sábado (8), justamente em um clássico contra o Botafogo, que garantiu o Tricolor na final do Campeonato Carioca Feminino. A equipe enfrentará o Flamengo na decisão.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Semifinais do Carioca Feminino 2025: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo decidem vagas na final
Futebol Feminino08/11/2025
- Futebol Feminino
Fluminense vence Botafogo e enfrenta o Flamengo na final do Carioca Feminino
Futebol Feminino08/11/2025
- Futebol Feminino
Exclusivo: futebol feminino do Fluminense deixará Xerém em 2026
Futebol Feminino16/10/2025
A jovem mostrou personalidade, entrando no segundo tempo e sendo peça importante na construção das jogadas ofensivas, com bons passes e velocidade nos contra-ataques.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A semana foi de sonho completo para a camisa 10. Além da estreia, Adrielly assinou um aditivo contratual com o Fluminense, com melhoria salarial e novas bonificações, reconhecimento direto ao talento e à evolução da atleta nas Laranjeiras.
Mesmo já integrada ao elenco profissional, Adrielly seguirá atuando também na Copinha Feminina, fazendo parte do projeto de transição entre base e profissional do clube para a próxima temporada.
➡️ Com times de Marta e Gabi Portilho, veja equipes classificadas para as semis da NWSL
Fluminense vence Botafogo pela semifinal do Carioca
O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), nas Laranjeiras, e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca Feminino 2025. Os gols foram marcados por Gislaine e Raquel, para o Flu, e Júllia descontou para as Gloriosas.
A taça será decidida entre Fluminense e Flamengo, com data, horário e local a serem definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
- Matéria
- Mais Notícias