imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Joia do Fluminense estreia no profissional e ganha valorização contratual

Adrielly entrou em campo no clássico contra o Botafogo, pela semifinal do Carioca

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/11/2025
20:33
Adrielly durante clássico entre Fluminense e Botafogo. (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)
imagem cameraAdrielly durante clássico entre Fluminense e Botafogo. (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)
O Fluminense tem mais uma promessa despontando no futebol feminino. A meia Adrielly, destaque do sub-20, fez sua estreia no time profissional neste sábado (8), justamente em um clássico contra o Botafogo, que garantiu o Tricolor na final do Campeonato Carioca Feminino. A equipe enfrentará o Flamengo na decisão.

A jovem mostrou personalidade, entrando no segundo tempo e sendo peça importante na construção das jogadas ofensivas, com bons passes e velocidade nos contra-ataques.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A semana foi de sonho completo para a camisa 10. Além da estreia, Adrielly assinou um aditivo contratual com o Fluminense, com melhoria salarial e novas bonificações, reconhecimento direto ao talento e à evolução da atleta nas Laranjeiras.

Mesmo já integrada ao elenco profissional, Adrielly seguirá atuando também na Copinha Feminina, fazendo parte do projeto de transição entre base e profissional do clube para a próxima temporada.

➡️ Com times de Marta e Gabi Portilho, veja equipes classificadas para as semis da NWSL

Fluminense vence Botafogo pela semifinal do Carioca

Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), nas Laranjeiras, e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca Feminino 2025. Os gols foram marcados por Gislaine e Raquel, para o Flu, e Júllia descontou para as Gloriosas.

A taça será decidida entre Fluminense e Flamengo, com data, horário e local a serem definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

fluminense botafogo carioca feminino
Jogadoras do Fluminense e do Botafogo dividem a bola em clássico pela semifinal do Caricoa Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC)

