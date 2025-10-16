Exclusivo: futebol feminino do Fluminense deixará Xerém em 2026

A temporada de 2025 ainda não acabou, mas o Fluminense já está organizando novos planos para o futebol feminino em 2026. Para o ano que vem, a equipe sairá do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras (CTVL), em Xerém, e passará a treinar no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan).

A conquista se deu por meio de um chamamento público, que funciona como uma licitação, e foi homologada no dia 14 de outubro no Diário Oficial da União. O Tricolor concorreu com Vasco, que ficou em segundo, e com Botafogo, que ficou em terceiro. O contrato é válido por cinco anos e pode ser renovado por mais cinco.

De Xerém para o Cefan

As Guerreiras treinam no CTVL desde 2019, quando o departamento foi oficialmente aberto. Desde então, conquistaram espaço e melhorias na estrutura, mas encontraram dificuldades principalmente no que diz respeito aos horários, uma vez que dividem o espaço com todas as categorias de base masculinas.

Por conta disso, a notícia foi bem recebida, pois acreditam que a mudança dará melhores condições para que a equipe se desenvolva e busque os objetivos traçados para a temporada. Desde 2024, o time fez treinos no Tigres, o que se intensificou em 2025. Por causa do contrato até o fim deste ano, a mudança acontecerá somente em 2026.

O Cefan é localizado na Avenida Brasil e era utilizado pelo Flamengo até este ano, quando terminou o acordo com a Marinha e foram treinar no Centro de Futebol do Zico (CFZ). No local, o Flu terá dois campos de grama natural e academia à disposição. Em contrapartida, além do valor a ser pago, o clube terá algumas responsabilidades, como a manutenção do campo.

Além do clube, as atletas também se organizam para a mudança, uma vez que muitas moram em Xerém. Com isso, aquelas que ficarão para 2026, têm a opção de morar mais perto do novo local de treinamento ou permanecer e utilizar um transporte disponibilizado pelo Flu para a locomoção.

Campo do Cefan, que será usado pelo futebol feminino do Fluminense em 2026 (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Fluminense feminino em 2025

O Fluminense iniciou a temporada com Hoffmann Túlio e terminará sob o comando de Saulo Silva. Com o antigo treinador, disputou a Copa Rio e o Brasilleirão Feminino, em que brigou pela vaga no mata-mata, mas terminou em 10º. O novo técnico assumiu em setembro e comandou o time em dois jogos pela Copa do Brasil - estreou contra o Brasil de Farroupilha, mas caiu para o Internacionalem seguida.

No Campeonato Carioca, o Tricolor lidera e vemde vitória na 4ª rodada sobre Botafogo no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. O próximo compromisso pelo Estadual é contra o Vasco, no domingo (19), às 10h.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino