A Seleção Brasileira Feminina terá um dos compromissos mais aguardados da temporada em junho. A equipe comandada por Arthur Elias fará um amistoso contra os Estados Unidos no Brasil, em data a ser confirmada dentro da janela de 1º a 9 de junho. O local da partida ainda não foi definido pela CBF.

continua após a publicidade

O duelo faz parte de um planejamento estratégico da entidade para elevar o nível dos confrontos ao longo do ano e, ao mesmo tempo, aproximar a equipe da torcida. A coordenadora de seleções femininas, Cris Gambaré, destacou que a ideia é ampliar o número de partidas em solo brasileiro.

— É um planejamento nosso trazer mais jogos para dentro do Brasil, para que realmente a torcida e a gente crie mais engajamento. Tudo isso já estamos planejando desta forma — afirmou.

continua após a publicidade

Ao todo, o Brasil terá cinco Datas Fifa ao longo da temporada: de 24 de fevereiro a 7 de março; de 7 a 18 de abril, com a inédita FIFA Series; de 1º a 9 de junho; de 5 a 13 de outubro; e de 24 de novembro a 5 de dezembro. Entre os compromissos mais aguardados do calendário também está a Finalíssima Feminina, que colocará frente a frente o Brasil, campeão da Copa América 2025, e a Inglaterra, vencedora da Eurocopa, prevista para o primeiro semestre.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Tarciane durante Brasil x Estados Unidos, na final olímpica de 2024. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil inicia temporada com amistosos na América

Antes do confronto contra as norte-americanas, o Brasil inicia a temporada com amistosos diante de Costa Rica, Venezuela e México. Arthur Elias explicou os critérios adotados na escolha dos adversários neste início de ano, levando em consideração o calendário internacional.

continua após a publicidade

— Em relação aos confrontos nossos, a gente tem uma dificuldade nesse período do ano, porque as seleções europeias e asiáticas jogam competições oficiais. A gente foi atrás dos melhores adversários que a gente poderia. A Costa Rica a gente nunca jogou, mas viu a evolução, teve uma troca de treinadora, é uma treinadora brasileira. Temos também a Venezuela, que foi um confronto muito duro na Copa América, e o México que vem em franca evolução, tem um trabalho mais consolidado — disse o treinador.

➡️ Com volta de Tamires, Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos