imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Feminina fará amistoso contra os Estados Unidos no Brasil em junho

Confronto foi confirmado nesta quinta (12), durante convocação da Amarelinha

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/02/2026
11:53
Yasmim conduz bola em Brasil x Estados Unidos, na final da Olimpíada de Paris, em 2024. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Yasmim conduz bola em Brasil x Estados Unidos, na final da Olimpíada de Paris, em 2024. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira Feminina terá um dos compromissos mais aguardados da temporada em junho. A equipe comandada por Arthur Elias fará um amistoso contra os Estados Unidos no Brasil, em data a ser confirmada dentro da janela de 1º a 9 de junho. O local da partida ainda não foi definido pela CBF.

O duelo faz parte de um planejamento estratégico da entidade para elevar o nível dos confrontos ao longo do ano e, ao mesmo tempo, aproximar a equipe da torcida. A coordenadora de seleções femininas, Cris Gambaré, destacou que a ideia é ampliar o número de partidas em solo brasileiro.

— É um planejamento nosso trazer mais jogos para dentro do Brasil, para que realmente a torcida e a gente crie mais engajamento. Tudo isso já estamos planejando desta forma — afirmou.

Ao todo, o Brasil terá cinco Datas Fifa ao longo da temporada: de 24 de fevereiro a 7 de março; de 7 a 18 de abril, com a inédita FIFA Series; de 1º a 9 de junho; de 5 a 13 de outubro; e de 24 de novembro a 5 de dezembro. Entre os compromissos mais aguardados do calendário também está a Finalíssima Feminina, que colocará frente a frente o Brasil, campeão da Copa América 2025, e a Inglaterra, vencedora da Eurocopa, prevista para o primeiro semestre.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Tarciane durante Brasil x Estados Unidos, na final olímpica de 2024. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Tarciane durante Brasil x Estados Unidos, na final olímpica de 2024. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil inicia temporada com amistosos na América

Antes do confronto contra as norte-americanas, o Brasil inicia a temporada com amistosos diante de Costa Rica, Venezuela e México. Arthur Elias explicou os critérios adotados na escolha dos adversários neste início de ano, levando em consideração o calendário internacional.

— Em relação aos confrontos nossos, a gente tem uma dificuldade nesse período do ano, porque as seleções europeias e asiáticas jogam competições oficiais. A gente foi atrás dos melhores adversários que a gente poderia. A Costa Rica a gente nunca jogou, mas viu a evolução, teve uma troca de treinadora, é uma treinadora brasileira. Temos também a Venezuela, que foi um confronto muito duro na Copa América, e o México que vem em franca evolução, tem um trabalho mais consolidado — disse o treinador.

➡️ Com volta de Tamires, Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos

