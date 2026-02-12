A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Arthur Elias nesta quinta-feira (12), com 26 atletas para os primeiros compromissos da Data Fifa do ano, diante de Costa Rica, Venezuela e México. Entre as novidades da lista, destacam-se os nomes de Tamires, Gi Fernandes, Maiara, Luana, Adriana, Jheniffer e Jaqueline.

1️⃣ Tamires

Aos 38 anos, Tamires é uma das principais jogadoras da Seleção nos últimos anos, convocada desde 2013. Com 154 atuações, é a jogadora que mais vestiu a Amarelinha na história. Entre suas conquistas estão títulos da Copa América (2014, 2018 e 2022), dos Jogos Pan-Americanos de 2015 e medalha de prata nos Olimpíadas de 2024. Lateral esquerda do Corinthians desde 2019, segue como titular incontestável da equipe comandada por Lucas Picinato. Agora, ela volta a figurar entre as convocadas em uma lista que contou com cinco jogadoras para a sua posição.

2️⃣ Gi Fernandes

Gi Fernandes é um caso oposto ao de Tamires, com situação de carreira distinta das duas neste encontro de gerações no setor defensivo. A lateral-direita, que também pode atuar no meio-campo, está no Corinthians desde 2024, mas se destacava no Santos como uma das principais promessas do futebol feminino brasileiro. Com participação nas categorias de base da Seleção, conquistou o Campeonato Sul‑Americano Feminino Sub‑20 em 2022 e em 2024, títulos que consolidaram sua trajetória antes de receber a primeira chance na equipe principal.

3️⃣Maiara

Maiara ganha oportunidade na Seleção pela primeira vez em meio ao primeiro ciclo de compromissos de 2026. A meio-campista do Angel City, dos Estados Unidos, surge como uma das opções para o setor de meio-campo da equipe. Revelada no Sul do país, passou por Chapecoense e Internacional, atuou tanto nas categorias de base quanto no elenco principal. No Colorado, começou a ganhar espaço ainda jovem, entre as funções de volante e, eventualmente, como zagueira. No histórico nacional, participou das categorias de base do Brasil e esteve no Mundial Sub-20 de 2024.

4️⃣ Luana

Luana talvez seja a grande história desta convocação. A atleta do Orlando Pride, dos Estados Unidos, retorna à Seleção após superar um câncer no sistema linfático, que a afastou dos gramados por 18 meses, tendo retomado as partidas em setembro do ano passado. Aos 32 anos, é uma jogadora que o torcedor passou a acompanhar nas Canarinhas desde 2012, com passagens pelo Corinthians e pelo Centro Olímpico no futebol brasileiro. Ela integra uma das sete opções de Arthur Elias para o setor de meio-campo nos amistosos.

Luana reage durante amistoso entre Brasil e Japão, na Neo Química Arena, São Paulo, em 2023 (Foto: Photo Premium/Eduardo Carmim)

5️⃣ Adriana

Adriana recebe sua primeira convocação após nove meses de ausência das listas de Arthur Elias. Aos 29 anos, a atacante atua atualmente em um mercado mais alternativo, na Arábia Saudita, pelo Al-Qadsiah, e tem passagens de destaque pelo Orlando Pride entre 2023 e 2024, além do Corinthians, entre 2018 e 2022. É a segunda maior artilheira da história das Brabas com 72 gols. No Brasil, soma 39 jogos e 12 bolas na rede.

6️⃣ Jheniffer

Jheniffer, aos 24 anos, é mais um exemplo da força da liga mexicana no mercado do futebol feminino e recebe sua primeira convocação para a Seleção, agora como atleta do Tigres, em solo internacional. No Brasil, foi revelada pelo Internacional e conquistou projeção nacional no Corinthians, entre 2021 e 2024. A camisa 7 é uma das diversas opções de ataque de Arthur Elias, setor mais reforçado pelo técnico, com nove nomes convocados.

7️⃣ Jaqueline

Jaqueline, aos 25 anos, aproveitou o elevado número de atacantes na lista para retornar à Seleção após período sem chances e continua com protagonismo no cenário doméstico. No Corinthians desde 2022, passou pelo São Paulo entre 2019 e 2021 e pelo Santos entre 2017 e 2018. Foi eleita revelação do Brasileirão em 2020 pelo Tricolor e havia sido chamada pela primeira vez para a Seleção há quatro anos.

Segundo Arthur Elias, o critério foi o momento das atletas, com ênfase em jogadoras que já concluíram a pré-temporada e atuaram em 2026 por seus clubes. A seguir, a lista completa das 26 jogadoras por posição para os jogos entre 27 de fevereiro e 7 de março:

Goleiras 🧤

Cláudia (Cruzeiro)

Thaís (Benfica, POR)

Lelê (Corinthians)

Defensoras 🛡️

Tarci (Lyon, FRA)

Mariza (Tigres, MEX)

Fê Palermo (Palmeiras)

Lauren (Atlético de Madrid, ESP)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid, ESP)

Bela (PSG, FRA)

Tamires (Corinthians)

Gi Fernandes (Corinthians)

Meio-campistas 🧠

Duda Sampaio (Corinthians)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City, EUA)

Brena (Palmeiras)

Luana (Orlando Pride, EUA)

Atacantes ⚽

Kerolin (Manchester City, ENG) Luany (Atlético de Madrid, ESP) Adriana (Al-Qadsiah, KSA) Geyse (América, MEX) Bia Zaneratto (Kansas, EUA) Gabi Zanotti (Corinthians) Jaque (Corinthians) Jheniffer (Tigres, MEX) Tainá Maranhão (Palmeiras)

2026: amistosos com irmãs latino-americanas 🤝

Agora, para começar 2026 com o pé direito, Arthur Elias será responsável por selecionar atletas para três amistosos contra seleções do continente americano: Costa Rica, Venezuela e México. Abaixo, veja a agenda das Canarinhas para os primeiros compromissos da Data Fifa deste ano.

📍 Costa Rica x Brasil

Data: 27 de fevereiro

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela (Costa Rica)

📍 Brasil x Venezuela

Data: 4 de março

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, México

📍 Brasil x México

Data: 7 de março

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México