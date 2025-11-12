Exclusivo: Carioca Feminino de 2025 terá premiação histórica

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) deu um passo importante na valorização do Carioca Feminino de 2025 ao estabelecer uma premiação recorde na competição. Nesta temporada, os quatro melhores colocados receberão um valor histórico.

O Lance! apurou que serão distribuídos R$ 100 mil entre os times: R$ 50 mil para o campeão, R$ 30 mil para o vice e R$ 10 mil para o terceiro e quarto colocados (Botafogo e Vasco). Esta é a terceira edição do Estadual que conta com premiação.

Dessa forma, Flamengo e Fluminense, finalistas, disputam mais do que a taça, que começa a ser decidida nesta sexta-feira (14), às 20h30, no Estádio Moça Bonita. A volta será no dia 21 (sexta-feira), às 21h, no Luso Brasileiro.

Evolução da premiação do Carioca Feminino

Em 2023, primeiro ano que o Carioca Feminino contou com premiação, R$ 70 mil foram distribuídos por todos os times. O primeiro (Flamengo) recebeu R$ 25 mil, o segundo (Botafogo) ficou com R$ 15 mil, enquanto o terceiro (Vasco) e o quarto (Fluminense) ganharam R$ 5 mil cada.

Naquela edição, o formato contava com uma fase preliminar de seis times, na qual os quatro melhores se classificavam para a Taça Guanabara. Com isso, Pérolas Negras, Serra Macaense, Duque de Caxias e Tigres também receberam R$ 5 mil cada.

Em 2024, o valor aumentou para 80 mil, mas distribuído somente entre os quatro melhores. A valorização da premiação vem acompanhada também de maior visibilidade do campeonato, que pela segunda temporada terá as finais transmitidas pelo Sportv.

Datas, horários e onde assistir

FINAIS - CARIOCA FEMININO

FLAMENGO X FLUMINENSE

➡️ FINAL - IDA

📆Data e horário: Sexta-feira, 14 de novembro, às 20h30 (de Brasília)

🏟️Local: Estádio Moça Bonita

📺Onde assistir: Sportv

⬅️FINAL - VOLTA

📆Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h (de Brasília)

🏟️Local: Estádio Luso Brasileiro

📺Onde assistir: Sportv