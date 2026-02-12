Convocada por Arthur Elias nesta quinta-feira (12) para os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México, Maiara ganha uma oportunidade na Seleção Brasileira Feminina em meio ao primeiro ciclo de compromissos de 2026. A meio-campista do Angel City está entre as 26 atletas chamadas para os duelos que acontecem entre 27 de fevereiro e 7 de março e aparece como uma das opções para o setor de meio-campo da equipe.

Aos 21 anos, Maiara Carolina Niehues é natural de Itapiranga, em Santa Catarina. Revelada no Sul do país, passou por Chapecoense e Internacional, onde atuou tanto nas categorias de base quanto no elenco principal. No Colorado, começou a ganhar espaço ainda jovem, alternando funções e mostrando versatilidade para atuar como volante e até como zagueira.

Trajetória internacional de Maiara

O salto internacional veio em 2022, quando se transferiu para o Sporting, de Portugal. No clube português, acumulou minutos e números consistentes, participando de competições nacionais como a Liga, a Taça de Portugal e a Taça da Liga. A sequência ajudou a consolidar seu perfil de meio-campista de força física, boa estatura e chegada ao ataque.

Em 2025, deu novo passo na carreira ao acertar com o Angel City, dos Estados Unidos, que recentemente anunciou a contratação de Ary Borges. Na NWSL, disputou 14 partidas e marcou dois gols, passando a conviver com um ambiente mais físico e intenso. Somando também o período anterior na temporada europeia, fechou o ano com 27 jogos e nove gols.

Passagem pela Seleção de base

No histórico com a Seleção, Maiara tem participações nas categorias de base e esteve no Mundial Sub-20 de 2024. A convocação para os amistosos de fevereiro e março surge em um momento de observação e testes promovidos por Arthur Elias, que priorizou atletas já em atividade na temporada.

Com 1,76m, pé direito dominante e características de marcação e imposição física, Maiara chega à Seleção em fase de afirmação internacional. Ao seu lado, no meio campo, também foram chamadas Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Corinthians), Brena (Palmeiras) e Luana (Orlando Pride).

