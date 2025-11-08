Cristiane brilha, Flamengo vence Vasco e garante vaga na final do Carioca Feminino 2025
Camisa 11 fez dois gols na vitória por 3 a 0
O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 0 na manhã deste sábado (8), na Gávea, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Com 5 a 2 no placar agregado, as rubro-negras garantiram vaga na decisão do estadual.
As Meninas da Gávea aguardam a definição do segundo finalista, que sairá da partida entre Fluminense e Vasco, marcada para este sábado, às 16h (horário de Brasília). O Flamengo busca o quarto título e o tricampeonato consecutivo, após ser campeão em 2021, 2023 e 2024.
Como foi a vitória do Flamengo no clássico contra o Vasco
Cristiane, duas vezes, e Duda Rodrigues marcaram os gols que deram a classificação ao time rubro-negro. Agora, o Flamengo aguarda o vencedor de Fluminense e Botafogo para conhecer o adversário da decisão.
O Vasco começou o jogo tentando pressionar e chegou a acertar a trave logo no início. Mas o Flamengo foi mais eficiente e abriu o placar com um belo gol de Cristiane, que dominou no peito e finalizou no ângulo. Pouco depois, Duda Rodrigues aproveitou cruzamento de Glaucia e ampliou. Na sequência, a própria Cristiane marcou o terceiro, após cobrança de falta levantada na área.
A equipe vascaína ainda tentou reagir antes do intervalo, mas parou nas defesas de Vivi Holzel. No segundo tempo, o Vasco seguiu em busca do gol, enquanto o Flamengo controlava a partida e explorava os contra-ataques. Com o jogo sob controle, o time rubro-negro administrou a vantagem até o apito final.
