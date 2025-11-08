menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Cristiane brilha, Flamengo vence Vasco e garante vaga na final do Carioca Feminino 2025

Camisa 11 fez dois gols na vitória por 3 a 0

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
13:45
Flamengo venceu o Vasco por 3 a 0 na manhã deste sábado (8). (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
imagem cameraFlamengo venceu o Vasco por 3 a 0 na manhã deste sábado (8), pela semifinal do Carioca Feminino. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 0 na manhã deste sábado (8), na Gávea, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Com 5 a 2 no placar agregado, as rubro-negras garantiram vaga na decisão do estadual.

continua após a publicidade

Relacionadas

As Meninas da Gávea aguardam a definição do segundo finalista, que sairá da partida entre Fluminense e Vasco, marcada para este sábado, às 16h (horário de Brasília). O Flamengo busca o quarto título e o tricampeonato consecutivo, após ser campeão em 2021, 2023 e 2024.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi a vitória do Flamengo no clássico contra o Vasco

Cristiane, duas vezes, e Duda Rodrigues marcaram os gols que deram a classificação ao time rubro-negro. Agora, o Flamengo aguarda o vencedor de Fluminense e Botafogo para conhecer o adversário da decisão.

continua após a publicidade

O Vasco começou o jogo tentando pressionar e chegou a acertar a trave logo no início. Mas o Flamengo foi mais eficiente e abriu o placar com um belo gol de Cristiane, que dominou no peito e finalizou no ângulo. Pouco depois, Duda Rodrigues aproveitou cruzamento de Glaucia e ampliou. Na sequência, a própria Cristiane marcou o terceiro, após cobrança de falta levantada na área.

➡️ Deputado do RJ propõe PL de incentivo ao futebol feminino

A equipe vascaína ainda tentou reagir antes do intervalo, mas parou nas defesas de Vivi Holzel. No segundo tempo, o Vasco seguiu em busca do gol, enquanto o Flamengo controlava a partida e explorava os contra-ataques. Com o jogo sob controle, o time rubro-negro administrou a vantagem até o apito final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogadoras do Flamengo comemoram classificação para a final do Carioca Feminino após vitória diante do Vasco. (Mariana Sá/Flamengo)
Jogadoras do Flamengo comemoram classificação para a final do Carioca Feminino após vitória diante do Vasco. (Mariana Sá/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias