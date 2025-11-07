Fifa The Best abre votação para melhores jogadoras do mundo; veja indicadas
Marta, Tarciane e outras brasileiras foram indicadas
- Matéria
- Mais Notícias
A FIFA abriu oficialmente a votação para o The Best FIFA Football Awards 2025, envolvendo tanto o futebol feminino como o masculino. Um painel de especialistas da entidade definiu as listas finais com 17 jogadoras, cinco técnicas e sete goleiras que concorrem aos prêmios The Best FIFA de jogadora, treinadora e goleira do ano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Conmebol avança com processo do Fifagate por suposta lavagem de dinheiro
Futebol Internacional07/11/2025
- Futebol Internacional
Sem Bola de Ouro e com Yamal: Espanha divulga convocados para a Data Fifa
Futebol Internacional07/11/2025
- Futebol Internacional
Sem Dembélé, França divulga convocados para Data Fifa de novembro
Futebol Internacional07/11/2025
As capitãs e treinadoras das 211 seleções filiadas à FIFA, além de jornalistas especializados e torcedores cadastrados no site da entidade, poderão votar em suas favoritas até 28 de novembro.
Cada grupo de votantes terá o mesmo peso na escolha das vencedoras, garantindo equilíbrio e representatividade no processo. Além dos prêmios individuais, a FIFA também divulgará a Seleção Feminina The Best, reunindo as 11 melhores atletas da temporada. Clique aqui para votar.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Futebol brasileiro no FIFA The Best
A categoria de melhor jogadora não conta com atletas brasileiras, assim como no de melhor goleira. Elas só aparecem concorrendo à seleção mundial.
Torcedores cadastrados gratuitamente no FIFA.com podem votar nas seleções ideais feminina e masculina. Primeiro, escolhem uma das três formações disponíveis e, depois, montam seu time com uma goleira (ou goleiro), até quatro defensoras, quatro meio-campistas e três atacantes.
Veja nomes:
Goleiras
- Ann-Katrin Berger (Germany and Gotham FC)
- Chen (China PR and Wuhan Jiangda)
- Cata Coll (Spain and Barcelona)
- Zainab Donga (Solomon Islands)
- Mary Earps (England and Paris Saint-Germain)
- Habiba Emad (Egypt and FC Masar)
- Christiane Endler (Chile and Olympique Lyonnais)
- Nicky Evrard (Belgium and PSV Eindhoven)
- Hannah Hampton (England and Chelsea)
- Cynthia Konlan (Ghana)
- Lorena (Brazil and Gremio/Kansas City Current)
- Anna Moorhouse (England and Orlando Pride)
- Fideline Ngoy Mudimbi (Congo DR and TP Mazembe)
- Nicole (Brazil and Corinthians)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria and Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Sandra Panos (Spain and Club America)
- Livia Peng (Switzerland and Chelsea/Werder Bremen)
- Katherine Tapia (Colombia and Palmeiras)
- Phallon Tullis-Joyce (USA and Manchester United)
- Daphne van Domselaar (Netherlands and Arsenal)
- Yessica Velasquez (Colombia and Santa Fe)
- Ayaka Yamashita (Japan and Manchester City)
➡️ Conheça destaques da Seleção feminina sub-17 na Copa do Mundo
Defensoras
- Ona Batlle (Spain and Barcelona)
- Nathalie Bjorn (Sweden and Chelsea)
- Millie Bright (England and Chelsea)
- Lucy Bronze (England and Chelsea)
- Steph Catley (Australia and Arsenal)
- Lucia Di Guglielmo (Italy and AS Roma)
- Magdalena Eriksson (Sweden and Bayern Munich)
- Emily Fox (USA and Arsenal)
- Giulia Gwinn (Germany and Bayern Munich)
- Franziska Kett (Germany and Bayern Munich)
- Maelle Lakrar (France and Real Madrid)
- Mapi Leon (Spain and Barcelona)
- Elena Linari (Italy and AS Roma/London City Lionesses)
- Sarai Linder (Germany and Wolfsburg)
- Mariza (Brazil and Corinthians)
- Katie McCabe (Republic of Ireland and Arsenal)
- Leila Ouahabi (Spain and Manchester City)
- Irene Paredes (Spain and Barcelona)
- Emily Sams (USA and Orlando Pride)
- Rebekah Stott (New Zealand and Melbourne City)
- Tarciane (Brazil and Houston Dash/Olympique Lyonnais)
- Leah Williamson (England and Arsenal)
Meio-campistas
- Filippa Angeldahl (Sweden and Real Madrid)
- Croix Bethune (USA and Washington Spirit)
- Aitana Bonmati (Spain and Barcelona)
- Sam Coffey (USA and Portland Thorns)
- Erin Cuthbert (Scotland and Chelsea)
- Giulia Dragoni (Italy and AS Roma/Barcelona)
- Manuela Giugliano (Italy and AS Roma)
- Patri Guijarro (Spain and Barcelona)
- Pernille Harder (Denmark and Bayern Munich)
- Yui Hasegawa (Japan and Manchester City)
- Lindsey Heaps (USA and Olympique Lyonnais)
- Claire Hutton (USA and Kansas City Current)
- Toko Koga (Japan and Feyenoord/Tottenham Hotspur)
- Frida Maanum (Norway and Arsenal)
- Sjoeke Nusken (Germany and Chelsea)
- Ramona Padio (Papua New Guinea and Hekari United)
- Claudia Pina (Spain and Barcelona)
- Guro Reiten (Norway and Chelsea)
- Geraldine Reuteler (Switzerland and Eintracht Frankfurt)
- Leicy Santos (Colombia and Washington Spirit)
- Gaetane Thiney (France and Paris FC)
- Keira Walsh (England and Barcelona/Chelsea)
Atacantes
- Barbra Banda (Zambia and Orlando Pride)
- Stina Blackstenius (Sweden and Arsenal)
- Jule Brand (Germany and Wolfsburg/Olympique Lyonnais)
- Klara Buhl (Germany and Bayern Munich)
- Mariona Caldentey (Spain and Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi and Kansas City Current)
- Ghizlane Chebbak (Morocco and Levante Badalona)
- Melchie Dumornay (Haiti and Olympique Lyonnais)
- Cristiana Girelli (Italy and Juiventus)
- Caroline Graham Hansen (Norway and Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brazil and Palmeiras)
- Lauren James (England and Chelsea)
- Ibtissam Jraidi (Morocco and Al Ahli)
- Chloe Kelly (England and Manchester City/Arsenal)
- Marta (Brazil and Orlando Pride)
- Sanaa Mssoudy (Morocco and AS FAR)
Candidatas ao The Best FIFA para a jogadora do ano
- Sandy Baltimore, França e Chelsea
- Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
- Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
- Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
- Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
- Temwa Chawinga, Maláui e Kansas City Current
- Diani Kadidiatou, França e Olympique Lyonnais
- Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais
- Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
- Lindsey Heaps, EUA e Olympique Lyonnais
- Lauren James, Inglaterra e Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
- Claudia Pina, Espanha e Barcelona
- Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal
➡️ Brasil perde para a Coreia do Norte e disputará terceiro lugar na Copa do Mundo feminina sub-17
Candidatos ao The Best FIFA para treinador(a) do ano no feminino
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
- Seb Hines, Orlando Pride
- Renee Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inglaterra
Candidatas ao The Best FIFA para a goleira do ano
- Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC
- Cata Coll, Espanha e Barcelona
- Christiane Endler, Chile e Olympique Lyonnais
- Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea
- Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
- Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United
- Matéria
- Mais Notícias