Futebol Feminino

Fifa The Best abre votação para melhores jogadoras do mundo; veja indicadas

Marta, Tarciane e outras brasileiras foram indicadas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
14:31
Fifa The Best anuncia indicados do futebol feminino. (Foto: FIFA/Divulgação)
Fifa The Best anuncia indicados do futebol feminino. (Foto: FIFA/Divulgação)
A FIFA abriu oficialmente a votação para o The Best FIFA Football Awards 2025, envolvendo tanto o futebol feminino como o masculino. Um painel de especialistas da entidade definiu as listas finais com 17 jogadoras, cinco técnicas e sete goleiras que concorrem aos prêmios The Best FIFA de jogadora, treinadora e goleira do ano.

As capitãs e treinadoras das 211 seleções filiadas à FIFA, além de jornalistas especializados e torcedores cadastrados no site da entidade, poderão votar em suas favoritas até 28 de novembro.

Cada grupo de votantes terá o mesmo peso na escolha das vencedoras, garantindo equilíbrio e representatividade no processo. Além dos prêmios individuais, a FIFA também divulgará a Seleção Feminina The Best, reunindo as 11 melhores atletas da temporada. Clique aqui para votar.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Futebol brasileiro no FIFA The Best

A categoria de melhor jogadora não conta com atletas brasileiras, assim como no de melhor goleira. Elas só aparecem concorrendo à seleção mundial.

Torcedores cadastrados gratuitamente no FIFA.com podem votar nas seleções ideais feminina e masculina. Primeiro, escolhem uma das três formações disponíveis e, depois, montam seu time com uma goleira (ou goleiro), até quatro defensoras, quatro meio-campistas e três atacantes.

Veja nomes:

Goleiras

  1. Ann-Katrin Berger (Germany and Gotham FC)
  2. Chen (China PR and Wuhan Jiangda)
  3. Cata Coll (Spain and Barcelona)
  4. Zainab Donga (Solomon Islands)
  5. Mary Earps (England and Paris Saint-Germain)
  6. Habiba Emad (Egypt and FC Masar)
  7. Christiane Endler (Chile and Olympique Lyonnais)
  8. Nicky Evrard (Belgium and PSV Eindhoven)
  9. Hannah Hampton (England and Chelsea)
  10. Cynthia Konlan (Ghana)
  11. Lorena (Brazil and Gremio/Kansas City Current)
  12. Anna Moorhouse (England and Orlando Pride)
  13. Fideline Ngoy Mudimbi (Congo DR and TP Mazembe)
  14. Nicole (Brazil and Corinthians)
  15. Chiamaka Nnadozie (Nigeria and Paris FC/Brighton & Hove Albion)
  16. Sandra Panos (Spain and Club America)
  17. Livia Peng (Switzerland and Chelsea/Werder Bremen)
  18. Katherine Tapia (Colombia and Palmeiras)
  19. Phallon Tullis-Joyce (USA and Manchester United)
  20. Daphne van Domselaar (Netherlands and Arsenal)
  21. Yessica Velasquez (Colombia and Santa Fe)
  22. Ayaka Yamashita (Japan and Manchester City)

➡️ Conheça destaques da Seleção feminina sub-17 na Copa do Mundo

Lorena em campo pelo KC Current, na NWSL (Foto: Reprodução/KC Current)
Lorena em campo pelo KC Current, na NWSL (Foto: Reprodução/KC Current)

Defensoras

  1. Ona Batlle (Spain and Barcelona)
  2. Nathalie Bjorn (Sweden and Chelsea)
  3. Millie Bright (England and Chelsea)
  4. Lucy Bronze (England and Chelsea)
  5. Steph Catley (Australia and Arsenal)
  6. Lucia Di Guglielmo (Italy and AS Roma)
  7. Magdalena Eriksson (Sweden and Bayern Munich)
  8. Emily Fox (USA and Arsenal)
  9. Giulia Gwinn (Germany and Bayern Munich)
  10. Franziska Kett (Germany and Bayern Munich)
  11. Maelle Lakrar (France and Real Madrid)
  12. Mapi Leon (Spain and Barcelona)
  13. Elena Linari (Italy and AS Roma/London City Lionesses)
  14. Sarai Linder (Germany and Wolfsburg)
  15. Mariza (Brazil and Corinthians)
  16. Katie McCabe (Republic of Ireland and Arsenal)
  17. Leila Ouahabi (Spain and Manchester City)
  18. Irene Paredes (Spain and Barcelona)
  19. Emily Sams (USA and Orlando Pride)
  20. Rebekah Stott (New Zealand and Melbourne City)
  21. Tarciane (Brazil and Houston Dash/Olympique Lyonnais)
  22. Leah Williamson (England and Arsenal)
A brasileira Tarciane comemora seu gol pelo Lyonnes, no Campeonato Francês (Foto: Reprodução/OL Lyonnes)
Tarciane comemora seu gol pelo Lyonnes, no Campeonato Francês (Foto: Reprodução/OL Lyonnes)

Meio-campistas

  1. Filippa Angeldahl (Sweden and Real Madrid)
  2. Croix Bethune (USA and Washington Spirit)
  3. Aitana Bonmati (Spain and Barcelona)
  4. Sam Coffey (USA and Portland Thorns)
  5. Erin Cuthbert (Scotland and Chelsea)
  6. Giulia Dragoni (Italy and AS Roma/Barcelona)
  7. Manuela Giugliano (Italy and AS Roma)
  8. Patri Guijarro (Spain and Barcelona)
  9. Pernille Harder (Denmark and Bayern Munich)
  10. Yui Hasegawa (Japan and Manchester City)
  11. Lindsey Heaps (USA and Olympique Lyonnais)
  12. Claire Hutton (USA and Kansas City Current)
  13. Toko Koga (Japan and Feyenoord/Tottenham Hotspur)
  14. Frida Maanum (Norway and Arsenal)
  15. Sjoeke Nusken (Germany and Chelsea)
  16. Ramona Padio (Papua New Guinea and Hekari United)
  17. Claudia Pina (Spain and Barcelona)
  18. Guro Reiten (Norway and Chelsea)
  19. Geraldine Reuteler (Switzerland and Eintracht Frankfurt)
  20. Leicy Santos (Colombia and Washington Spirit)
  21. Gaetane Thiney (France and Paris FC)
  22. Keira Walsh (England and Barcelona/Chelsea)

Atacantes

  1. Barbra Banda (Zambia and Orlando Pride)
  2. Stina Blackstenius (Sweden and Arsenal)
  3. Jule Brand (Germany and Wolfsburg/Olympique Lyonnais)
  4. Klara Buhl (Germany and Bayern Munich)
  5. Mariona Caldentey (Spain and Arsenal)
  6. Temwa Chawinga (Malawi and Kansas City Current)
  7. Ghizlane Chebbak (Morocco and Levante Badalona)
  8. Melchie Dumornay (Haiti and Olympique Lyonnais)
  9. Cristiana Girelli (Italy and Juiventus)
  10. Caroline Graham Hansen (Norway and Barcelona)
  11. Amanda Gutierres (Brazil and Palmeiras)
  12. Lauren James (England and Chelsea)
  13. Ibtissam Jraidi (Morocco and Al Ahli)
  14. Chloe Kelly (England and Manchester City/Arsenal)
  15. Marta (Brazil and Orlando Pride)
  16. Sanaa Mssoudy (Morocco and AS FAR)
Marta em campo pelo Orlando Pride na NWSL
Marta em campo pelo Orlando Pride na NWSL (Foto: Reprodução/Pride)

Candidatas ao The Best FIFA para a jogadora do ano

  1. Sandy Baltimore, França e Chelsea
  2. Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
  3. Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
  4. Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
  5. Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
  6. Temwa Chawinga, Maláui e Kansas City Current
  7. Diani Kadidiatou, França e Olympique Lyonnais
  8. Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais
  9. Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
  10. Lindsey Heaps, EUA e Olympique Lyonnais
  11. Lauren James, Inglaterra e Chelsea
  12. Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
  13. Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
  14. Claudia Pina, Espanha e Barcelona
  15. Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
  16. Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
  17. Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal

➡️ Brasil perde para a Coreia do Norte e disputará terceiro lugar na Copa do Mundo feminina sub-17

Candidatos ao The Best FIFA para treinador(a) do ano no feminino

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renee Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inglaterra

Candidatas ao The Best FIFA para a goleira do ano

  1. Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC
  2. Cata Coll, Espanha e Barcelona
  3. Christiane Endler, Chile e Olympique Lyonnais
  4. Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea
  5. Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride
  6. Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
  7. Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United

