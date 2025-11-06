menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Conheça destaques da Seleção feminina sub-17 na Copa do Mundo

Brasil disputará terceiro lugar no sábado (8)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/11/2025
06:45
Giovanna Waksman comemora gol pela Seleção Feminino. (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraGiovanna Waksman comemora gol pela Seleção Feminino. (Foto: Fabio Souza / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção feminina fez uma campanha histórica na Copa do Mundo Feminina sub-17 e disputará o terceiro lugar no próximo sábado (8), contra o México, às 12h30 (de Brasília), no Marrocos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Apesar de ficar fora da briga pelo título, a campanha brasileira foi marcada pelo amadurecimento de uma geração promissora, que mostrou competitividade e personalidade em nível internacional. O Lance! apresenta quatro destaques da campanha.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Destaques do Brasil na Copa do Mundo

Entre os principais nomes do elenco, Gi Iseppe, Ana Morganti, Giovanna Waksman e Kaylane Vieira se consolidaram como pilares do time comandado por Rilany Silva.

continua após a publicidade

Gi Iseppe

Gi Iseppe, atacante de mobilidade e boa finalização, foi um dos destaques ofensivos da fase de grupos antes de sofrer uma lesão diante da Coreia do Norte. Ainda assim, em fases anteriores, deixou sua marca com gols decisivos.

➡️ Brasil enfrenta o México na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina sub-17

Gi Iseppe, do São Paulo, atuando pelo Brasil. (Foto: CBF/Divulgação)
Gi Iseppe, do São Paulo, atuando pelo Brasil. (Foto: CBF/Divulgação)

Giovanna Waksman

Giovanna Waksman, igualmente afetada por problemas físicos, mostrou eficiência e leitura de jogo no ataque, sendo fundamental em momentos-chave da campanha, em especial na primeira fase.

continua após a publicidade

➡️ Football Manager acerta parceria com time de futebol feminino; saiba

Giovanna Waksman - Brasil
Reprodução / Instagram

Ana Morganti

No gol, Ana Morganti, do Corinthians, apresentou maturidade incomum para a idade: defendeu pênaltis, comandou a defesa com segurança e foi protagonista em partidas de alta pressão.

Ana Morganti em treino da Seleção Feminina Sub-17
Ana Morganti em treino da Seleção Feminina Sub-17 (Foto: Reprodução/CBF)

Kaylane Vieira

Já Kaylane Vieira, do Flamengo, fez o papel de camisa 10, mas oscilou em desempenho, mas manteve o papel de liderança técnica e emocional dentro do grupo.

Kaylane atuando pela Seleção contra a Coreia do Norte. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Kaylane atuando pela Seleção contra a Coreia do Norte. (Foto: Fabio Souza / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias