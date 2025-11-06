Conheça destaques da Seleção feminina sub-17 na Copa do Mundo
Brasil disputará terceiro lugar no sábado (8)
A Seleção feminina fez uma campanha histórica na Copa do Mundo Feminina sub-17 e disputará o terceiro lugar no próximo sábado (8), contra o México, às 12h30 (de Brasília), no Marrocos.
Apesar de ficar fora da briga pelo título, a campanha brasileira foi marcada pelo amadurecimento de uma geração promissora, que mostrou competitividade e personalidade em nível internacional. O Lance! apresenta quatro destaques da campanha.
Destaques do Brasil na Copa do Mundo
Entre os principais nomes do elenco, Gi Iseppe, Ana Morganti, Giovanna Waksman e Kaylane Vieira se consolidaram como pilares do time comandado por Rilany Silva.
Gi Iseppe
Gi Iseppe, atacante de mobilidade e boa finalização, foi um dos destaques ofensivos da fase de grupos antes de sofrer uma lesão diante da Coreia do Norte. Ainda assim, em fases anteriores, deixou sua marca com gols decisivos.
Giovanna Waksman
Giovanna Waksman, igualmente afetada por problemas físicos, mostrou eficiência e leitura de jogo no ataque, sendo fundamental em momentos-chave da campanha, em especial na primeira fase.
Ana Morganti
No gol, Ana Morganti, do Corinthians, apresentou maturidade incomum para a idade: defendeu pênaltis, comandou a defesa com segurança e foi protagonista em partidas de alta pressão.
Kaylane Vieira
Já Kaylane Vieira, do Flamengo, fez o papel de camisa 10, mas oscilou em desempenho, mas manteve o papel de liderança técnica e emocional dentro do grupo.
