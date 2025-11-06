A Seleção feminina fez uma campanha histórica na Copa do Mundo Feminina sub-17 e disputará o terceiro lugar no próximo sábado (8), contra o México, às 12h30 (de Brasília), no Marrocos.

Apesar de ficar fora da briga pelo título, a campanha brasileira foi marcada pelo amadurecimento de uma geração promissora, que mostrou competitividade e personalidade em nível internacional. O Lance! apresenta quatro destaques da campanha.

Destaques do Brasil na Copa do Mundo

Entre os principais nomes do elenco, Gi Iseppe, Ana Morganti, Giovanna Waksman e Kaylane Vieira se consolidaram como pilares do time comandado por Rilany Silva.

Gi Iseppe

Gi Iseppe, atacante de mobilidade e boa finalização, foi um dos destaques ofensivos da fase de grupos antes de sofrer uma lesão diante da Coreia do Norte. Ainda assim, em fases anteriores, deixou sua marca com gols decisivos.

Gi Iseppe, do São Paulo, atuando pelo Brasil. (Foto: CBF/Divulgação)

Giovanna Waksman

Giovanna Waksman, igualmente afetada por problemas físicos, mostrou eficiência e leitura de jogo no ataque, sendo fundamental em momentos-chave da campanha, em especial na primeira fase.

Reprodução / Instagram

Ana Morganti

No gol, Ana Morganti, do Corinthians, apresentou maturidade incomum para a idade: defendeu pênaltis, comandou a defesa com segurança e foi protagonista em partidas de alta pressão.

Ana Morganti em treino da Seleção Feminina Sub-17 (Foto: Reprodução/CBF)

Kaylane Vieira

Já Kaylane Vieira, do Flamengo, fez o papel de camisa 10, mas oscilou em desempenho, mas manteve o papel de liderança técnica e emocional dentro do grupo.