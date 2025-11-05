menu hamburguer
Brasil perde para a Coreia do Norte e disputará terceiro lugar na Copa do Mundo feminina sub-17

Jong Hyang foi o grande nome do jogo, com dois gols; Seleção disputará o terceiro lugar

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
14:37
Brasil perde para a Coreia do Norte na Copa do Mundo feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraBrasil perde para a Coreia do Norte na Copa do Mundo feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
A Seleção Brasileira feminina foi superada pela Coreia do Norte por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (5), no Estádio Olímpico de Rabat, e foi eliminada da Copa do Mundo Feminina Sub-17. A final será no próximo sábado (8), às 16h, e as asiáticas esperam o vencedor do confronto entre Holanda e México, que será nesta quarta, às 16h. O Brasil disputará o terceiro lugar.

O Brasil enfrentou uma série de dificuldades ao longo da partida contra as norte-coreanas. A atacante Gi Iseppe foi substituída por lesão, e Dulce Maria entrou em seu lugar.

Ainda no primeiro tempo, ficou com uma a meos após perder Andreyna por impedir um gol adversário com a mão, dentro na área. A arbitragem marcou pênalti e Jong Hyang converteu.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Com uma a menos, o time de Rilany Silva foi para cima das adversárias no segundo tempo e teve bons momentos.

No início do segundo tempo, o Brasil chegou a modificar a equipe para tentar ser mais ofensivo. Mas, com 6 minutos de bola rolando, Jong Hyang aproveitou falha defensiva do Brasil e ampliou para 2 a 0. A Seleção ainda tentou balançar as redes e acumulou chances com Kaylane e Ravenna, mas o placar se manteve.

Jogo entre Brasil e Coreia do Norte pela semifinal da Copa do Mundo feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Jogo entre Brasil e Coreia do Norte pela semifinal da Copa do Mundo feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)

Campanha do Brasil na competição

A Seleção Feminina alcança a final pela primeira vez em sua história. A campanha foi marcada pela superação: após avançar em segundo lugar no Grupo A, atrás da Itália, a equipe cresceu no mata-mata, goleando a China por 3 a 0 e superando o Canadá nos pênaltis para garantir vaga nas semifinais.

