A Espanha divulgou nesta sexta-feira os convocados para a última Data Fifa do ano. O técnico Luis de la Fuente repetiu a fórmula das últimas listas e chamou 26 jogadores, número máximo aprovado pelo regulamento da Copa do Mundo. No entanto, fez algumas alterações na equipe: deixou de fora importantes nomes, como o vencedor da Bola de Ouro, e convocou uma novidade: Fornals, jogador do Betis.

Campeão europeu sub-21 sob o comando de De La Fuente, ele não era convocado há quatro anos, desde 2021. Outros nomes que retornam à Espanha nesta convocação são Huijsen, Fabián, Dani Olmo, Fermín e Ferran retornam ao elenco. Já as ausências de peso são Carvajal, Le Normand, Rodri, Pedri e Nico Williams.

Estrela do Barcelona, Lamine Yamal está na lista. Na última Data Fifa, o jovem atacante foi cortado da lista da Espanha devido a um desconforto na região do púbis. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou o problema horas depois da divulgação da convocação oficial. Segundo o comunicado, o Barcelona informou à entidade que o atacante já apresentava dores antes da Data Fifa, e por isso o corte foi decidido em conjunto para evitar agravamento.

Veja os convocados da Espanha para a Data Fifa

Convocados da Espanha para a última Data Fifa do ano (Foto: Reprodução)

Como está a Espanha nas Eliminatórias da Europa?

Atualmente, a Espanha ocupa a primeira colocação do Grupo E com 12 pontos, seguida da Turquia, que tem 9. Somente os primeiros colocados de cada grupo garantem vaga para a Copa do Mundo de 2026, enquanto os segundos colocados terão que disputar a repescagem para se classificar. A última Data Fifa marcará as duas últimas rodadas do ciclo.

Os compromissos da seleção espanhola serão contra Geórgia, no dia 15 de novembro, e contra a Turquia, no dia 18. A equipe de De la Fuentes busca garantir vaga para a sua sétima participação em Copas do Mundo, treze delas consecutivas.

A Espanha não se ausenta de uma Copa do Mundo desde 1974. Apenas o Brasil (presente em todas), a Alemanha (que não participou da Copa do Mundo de 1950 no Brasil devido às sanções da Segunda Guerra Mundial) e a Argentina (cuja última ausência foi em 1954, na Suíça) alcançaram esse feito.

