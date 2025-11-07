Conmebol avança com processo do Fifagate por suposta lavagem de dinheiro

Uma denúncia apresentada pela Conmebol em 2017 ligado ao Fifagate, que engloba as investigações internacionais e os processos judiciais relativos à corrupção no futebol, avançou no Judiciário do Paraguai. Uma auditoria forense revelou indícios de condutas que causaram prejuízos patrimoniais à instituição e benefícios ilícitos aos autores do suposto crime.

Em 2017, a Conmebol apresentou na República do Paraguai uma denúncia penal para o esclarecimento desses fatos, bem como para a identificação de eventuais rotas criminalmente relevantes pelas quais os benefícios ilícitos teriam transitado. Em 2021, a entidade formulou no Paraguai uma segunda denúncia penal, com base em novas informações e por ordem do Congresso.

Na última semana, o Ministério Público da República do Paraguai ratificou as denúncias da Conmebol, e o Poder Judiciário da República do Paraguai declarou que essas conclusões cumprem todos os requisitos legais para o avanço da persecução penal. Nesse sentido, diretores do Banco Atlas SA do Paraguai, estão sendo processadas judicialmente pelo suposto delito de lavagem de dinheiro.

Representante legal da Conmebol, Dr. Claudio Lovera valorizou a decisão do tribunal para que a entidade consiga recuperar o dinheiro supostamente desviado.

- As autoridades que compõem o sistema penal ratificaram que as queixas apresentadas pela Conmebol são bem fundamentadas e expressam reivindicações legítimas - disse o advogado.

A Conmebol afirma que seguirá exercendo os poderes conferidos pela lei para que as autoridades tomem as decisões oportunas que garantam a recuperação dos fundos que legitimamente correspondem à instituição.

