Sem Vini Jr, Fifa divulga lista de indicados ao The Best 2025; veja nomes
Raphinha é o único do País do Futebol entre os apontados ao prêmio de melhor jogador
Chegou o momento de conhecer os melhores do futebol mundial. A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (6), a lista de indicados ao prêmio The Best 2025, que reconhecerá o melhor jogador e a melhor jogadora da última temporada (2024/25). O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 finalistas da categoria masculina, que conta ainda com nomes de destaque como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Abaixo, o Lance! apresenta os finalistas de cada categoria:
🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogador
- Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
- Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
- Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
- Kylian Mbappé: Real Madrid; França
- Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
- Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
- Pedri: Barcelona; Espanha
- Raphinha: Barcelona; Brasil
- Mohamed Salah: Liverpool; Egito
- Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
- Lamine Yamal: Barcelona; Espanha
👸Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogadora
- Sandy Baltimore: Chelsea; França
- Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
- Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
- Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
- Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
- Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
- Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
- Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
- Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
- Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
- Lauren James: Chelsea; Inglaterra
- Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
- Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
- Claudia Pina: Barcelona; Espanha
- Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
- Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
- Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra
