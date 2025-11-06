menu hamburguer
Futebol Internacional

Sem Vini Jr, Fifa divulga lista de indicados ao The Best 2025; veja nomes

Raphinha é o único do País do Futebol entre os apontados ao prêmio de melhor jogador

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/11/2025
14:37
the best
imagem cameraPrêmio do Fifa The Best da edição passada (Foto: Valeriano Di Domenico/AFP)
Chegou o momento de conhecer os melhores do futebol mundial. A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (6), a lista de indicados ao prêmio The Best 2025, que reconhecerá o melhor jogador e a melhor jogadora da última temporada (2024/25). O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 finalistas da categoria masculina, que conta ainda com nomes de destaque como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Abaixo, o Lance! apresenta os finalistas de cada categoria:

🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogador

  1. Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
  2. Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
  3. Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
  4. Kylian Mbappé: Real Madrid; França
  5. Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
  6. Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
  7. Pedri: Barcelona; Espanha
  8. Raphinha: Barcelona; Brasil
  9. Mohamed Salah: Liverpool; Egito
  10. Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
  11. Lamine Yamal: Barcelona; Espanha

👸Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogadora

  1. Sandy Baltimore: Chelsea; França
  2. Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
  3. Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
  4. Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
  5. Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
  6. Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
  7. Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
  8. Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
  9. Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
  10. Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
  11. Lauren James: Chelsea; Inglaterra
  12. Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
  13. Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
  14. Claudia Pina: Barcelona; Espanha
  15. Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
  16. Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
  17. Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra

Vini Jr, do Real Madrid, recebe o prêmio Fifa The Best de melhor jogador do futebol masculino na temporada 2023/24 (Foto: Mohamed Farag/Fifa)
