imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sem Dembélé, França divulga convocados para Data Fifa de novembro

Seleção francesa enfrentará Ucrânia e Azerbaijão em rodadas decisivas das Eliminatórias da Copa

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/11/2025
09:42
Dembélé - França Copa do Mundo
imagem cameraDembélé em coletiva de imprensa pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)
A seleção da França anunciou a lista dos 24 convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com desfalques importantes como Ousmane Dembélé, Rabiot, Tchouaméni e Desiré Doué, a seleção de Didier Deschamps enfrentará Ucrânia e Azerbaijão nos dias 13 e 16 de novembro, nesta Data Fifa.

Atual Bola de Ouro, Dembélé foi diagnosticado com uma contusão na panturrilha esquerda na derrota do PSG para o Bayern de Munique, pela Champions League, e será desfalque de médio prazo. Para a vaga, o treinador dos Bleus optou por convocar Kolo Muani.

A nova convocação marcou um retorno importante para a França. Entre as novidades está a volta do volante N'Golo Kanté, campeão mundial em 2018 e jogador do Al-Ittihad que não entrava na lista desde novembro de 2024. Didier Deschamps também levou quatro jogadores do Paris para a seleção francesa: Lucas Chevalier, Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery e Bradley Barcola ajudarão o país nos últimos dois jogos das Eliminatórias da Copa.

Líder do Grupo D com 10 pontos em quatro partidas, a França pode garantir vaga antecipada no Mundial de 2026 caso vença a Ucrânia.

2️⃣4️⃣ Convocados da França

França divulga convocação para a Data Fifa de novembro (Foto: Divulgação/FFF)
  1. 🧤 GOLEIROS: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA);
  2. 🛡️ DEFENSORES: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE);
  3. 🧠 MEIO-CAMPISTAS: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Al-Ittihad/ASA), Manu Koné (Roma/ITA), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain/FRA);
  4. 🎯 ATACANTES: Maghnes Akliouche (Monaco/FRA), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Christopher Nkunku (Milan/ITA).

