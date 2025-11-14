A Ferroviária recebe o Palmeiras na próxima quinta-feira (20), às 15h30 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela decisão da Copa do Brasil Feminina.

continua após a publicidade

A torcida da Ferroviária terá acesso aos Setores 1 e 2, enquanto os sócios Locomotiva dos planos Coração Grená e Venturas Mil entram pelo Setor 4, podendo levar um acompanhante.

A torcida visitante fica no Setor 3, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda antecipadamente no site da Total Ticket ou na bilheteria no dia do jogo, a partir das 14h.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

SETORIZAÇÃO

– Setor 1 – 1.000 espectadores

Torcida Ferroviária (Acesso pelo Portão 2C, na Rua Mauro Pinheiro);

– Setor 2 – 3.500 espectadores

Torcida Ferroviária (Acesso pelo Portão 2A, na Rua Mauro Pinheiro);

– Setor 3 – 1.000 espectadores

Torcida visitante (Acesso pelo Portão 7, na Av. Eng. Agrimensor João Luiz Molina Gil, atrás do Ginásio Gigantão);

– Setor 4 – 4.000 espectadores

Sócio Locomotiva + 1 acompanhante (Acesso pelo Portão 3, atrás da bilheteria, na Rua Mauro Pinheiro).

RETIRADA ANTECIPADA DE INGRESSOS

Farmácias Drogaven

Loja 22 – Alameda Paulista, nº 1457 – Jardim Floridiana

Loja 31 – Avenida Bento de Abreu, nº 347 – Centro

Loja 44 – Rua Voluntários da Pátria, nº 3227 – Santa Angelina

continua após a publicidade

SÓCIO LOCOMOTIVA

– O Sócio Locomotiva, que está adimplente, terá garantida a sua entrada para todos os jogos do feminino. O acesso é feito com o QR Code através do site do sócio.

ABERTURA DOS PORTÕES

A abertura dos portões será realizada de acordo com a liberação do comando da Polícia Militar local. A previsão é que sejam abertos sempre com 1h30 de antecedência para o início da partida.

Como as equipes se classificaram

A Ferroviária venceu o Bahia por 2 a 0, na noite de terça-feira (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O primeiro gol foi marcado por Rafa Soares, aos oito minutos, e Júlia Beatriz ampliou aos 38.

O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.

➡️ Exclusivo: zagueira Karol Arcanjo não fica no Grêmio para 2026

Greyci comemora gol em Palmeiras x Sport, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Torneio terá premiação milionária

A Copa do Brasil Feminina 2025 também chama atenção pelos valores de premiação, que somam até R$ 1,38 milhão para o clube campeão.

As equipes recebem cotas progressivas a cada fase: R$ 25 mil na primeira, R$ 35 mil na segunda, R$ 40 mil na terceira, R$ 50 mil nas oitavas de final, R$ 60 mil nas quartas e R$ 70 mil nas semifinais. As finalistas ainda garantem R$ 100 mil pela participação na decisão, além de R$ 500 mil ao vice-campeão e R$ 1 milhão ao grande vencedor.