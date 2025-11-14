menu hamburguer
Corinthians, Palmeiras e Ferroviária garantem semis do Paulistão Feminino; última vaga segue em disputa

Rodada final da primeira fase será neste fim de semana

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/11/2025
01:08
Taça do Paulistão Feminino. (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)
imagem cameraTaça do Paulistão Feminino. (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)
O Paulistão Feminino viveu uma 13ª rodada decisiva, com confrontos que mexeram diretamente na preparação para o mata-mata. Corinthians, Palmeiras e Ferroviária já garantiram suas vagas nas semifinais, e a última rodada definirá quem será o rival das Brabas.

O Bragantino abriu a rodada com uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Taubaté, resultado que mantém o Massa Bruta firme na disputa pela quarta vaga. Já o Palmeiras segurou um empate sem gols com o Santos em partida dura no Inamar. O ponto conquistado mantém as Palestrinas tranquilas na vice-liderança e já com semifinal garantida.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Palmeiras e Santos empataram pelo Paulistão Feminino. (Rafael Assunção/Ag.Paulistão)
Palmeiras e Santos empataram pelo Paulistão Feminino. (Rafael Assunção/Ag.Paulistão)

No duelo mais aguardado desta quinta-feira (13), Ferroviária e Corinthians empataram sem gols na Fonte Luminosa, em um confronto digno da tradição das duas equipes. A Arara mantém sua força em casa, enquanto o Corinthians, já classificado, administra bem a liderança geral. Fechando a noite, o São Paulo goleou o Realidade Jovem por 4 a 0 fora de casa e colocou ainda mais pressão na briga pelo G4, ultrapassando o Bragantino no saldo e levando a decisão para a última rodada.

Dudinha, da Ferroviária, e Tamires, do Corinthians, disputam bola no Paulistão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
Dudinha, da Ferroviária, e Tamires, do Corinthians, disputam bola no Paulistão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

Com Palmeiras e Ferroviária já confirmados no confronto direto das semifinais, o Corinthians aguarda o quarto colocado, posição que será definida entre São Paulo e Bragantino. As demais equipes disputarão a Copa Paulista.

➡️ CBF faz pressão por Finalíssima contra Inglaterra no Brasil

Resultados da 13ª rodada

  • Taubaté 1 x 4 Bragantino
  • Santos 0 x 0 Palmeiras
  • Ferroviária 0 x 0 Corinthians
  • Realidade Jovem 0 x 4 São Paulo

Próximos jogos – 14ª rodada

Todos os jogos no dia 16/11, às 19h30

  • Corinthians x Realidade Jovem
  • São Paulo x Ferroviária
  • Palmeiras x Taubaté
  • Bragantino x Santos

Classificação do Paulistão Feminino

  • Corinthians – 32 pts – SG +23
  • Palmeiras – 27 pts – SG +15
  • Ferroviária – 24 pts – SG +19
  • São Paulo – 20 pts – SG +8
  • Bragantino – 18 pts – SG 0
  • Santos – 16 pts – SG +1
  • Taubaté – 6 pts – SG –28
  • Realidade Jovem – 1 pt – SG –38

