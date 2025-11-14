Corinthians, Palmeiras e Ferroviária garantem semis do Paulistão Feminino; última vaga segue em disputa
Rodada final da primeira fase será neste fim de semana
O Paulistão Feminino viveu uma 13ª rodada decisiva, com confrontos que mexeram diretamente na preparação para o mata-mata. Corinthians, Palmeiras e Ferroviária já garantiram suas vagas nas semifinais, e a última rodada definirá quem será o rival das Brabas.
O Bragantino abriu a rodada com uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Taubaté, resultado que mantém o Massa Bruta firme na disputa pela quarta vaga. Já o Palmeiras segurou um empate sem gols com o Santos em partida dura no Inamar. O ponto conquistado mantém as Palestrinas tranquilas na vice-liderança e já com semifinal garantida.
No duelo mais aguardado desta quinta-feira (13), Ferroviária e Corinthians empataram sem gols na Fonte Luminosa, em um confronto digno da tradição das duas equipes. A Arara mantém sua força em casa, enquanto o Corinthians, já classificado, administra bem a liderança geral. Fechando a noite, o São Paulo goleou o Realidade Jovem por 4 a 0 fora de casa e colocou ainda mais pressão na briga pelo G4, ultrapassando o Bragantino no saldo e levando a decisão para a última rodada.
Com Palmeiras e Ferroviária já confirmados no confronto direto das semifinais, o Corinthians aguarda o quarto colocado, posição que será definida entre São Paulo e Bragantino. As demais equipes disputarão a Copa Paulista.
Resultados da 13ª rodada
- Taubaté 1 x 4 Bragantino
- Santos 0 x 0 Palmeiras
- Ferroviária 0 x 0 Corinthians
- Realidade Jovem 0 x 4 São Paulo
Próximos jogos – 14ª rodada
Todos os jogos no dia 16/11, às 19h30
- Corinthians x Realidade Jovem
- São Paulo x Ferroviária
- Palmeiras x Taubaté
- Bragantino x Santos
Classificação do Paulistão Feminino
- Corinthians – 32 pts – SG +23
- Palmeiras – 27 pts – SG +15
- Ferroviária – 24 pts – SG +19
- São Paulo – 20 pts – SG +8
- Bragantino – 18 pts – SG 0
- Santos – 16 pts – SG +1
- Taubaté – 6 pts – SG –28
- Realidade Jovem – 1 pt – SG –38
