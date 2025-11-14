Segundo apuração exclusiva do Lance!, a zagueira Karol Arcanjo não permanecerá no Grêmio na temporada de 2026. A própria atleta confirmou a informação à reportagem, enquanto o staff não respondeu aos contatos.

A decisão de sair é definitiva, e clubes da Série A1 já monitoram de perto sua situação. A tendência é que a zagueira tenha um destino encaminhado em breve, após o Gauchão Feminino.

Procurado, o Grêmio afirmou que "possíveis renovações com atletas que possuem vínculos até o fim desse ano estão sendo tratadas internamente pelo departamento de Futebol Feminino e, assim que concluídas, serão divulgadas oficialmente pelo Clube".

Karol Arcanjo no Grêmio

Anunciada em janeiro, Karol deixará o Tricolor com 16 jogos disputados, somando 1.271 minutos, e quatro gols marcados. Além do Imortal, ela defendeu o Atlético-MG (2012), Santa Cruz BH-MG (2013), Manchester BH-MG (2015-2016), Frigoarnaldo-MG (2017), Ipatinga-MG (2017-2018), Atlético-MG (2019-2020), Palmeiras-SP (2021), Atlético-MG (2022-2023) e América-MG (2024).

No Brasileirão Feminino, Karol disputou oito partidas e marcou dois gols; na Copa do Brasil, esteve em campo uma vez; e no Gauchão somou sete atuações, também balançando a rede duas vezes.

Imortal está na final do Gauchão Feminino

A final do Campeonato Gaúcho Feminino 2025 será decidida entre EC Juventude e Grêmio em dois jogos. A primeira partida acontece no dia 16 de novembro, às 15h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O duelo de volta está marcado para 23 de novembro, às 10h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O título será definido pela soma dos resultados dos dois confrontos.

