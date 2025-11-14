Lateral do RB Bragantino fala sobre classificação no Paulistão Feminino: 'Nosso principal objetivo agora'
Ilana marcou seu segundo gol no ano diante do Taubaté; Massa Bruta disputa vaga com o São Paulo
O Red Bull Bragantino chega à última rodada do Paulistão Feminino totalmente vivo na briga por uma vaga nas semifinais. A vitória por 4 a 1 sobre o Taubaté recolocou o time na disputa e aumentou a confiança para o confronto direto com o Santos, duelo que vale a classificação para a próxima fase.
O time chega à rodada final sabendo que depende tanto de sua atuação quanto do tropeço do São Paulo. A partida contra o Taubaté confirmou o bom momento da equipe e apresentou mais uma vez o nome de Ilana. A lateral marcou seu segundo gol pelo clube e deu ritmo a uma atuação segura e consistente do Massa Bruta.
— Fico muito feliz em poder marcar esse gol de hoje e, principalmente, ajudar a equipe na vitória. Trabalhamos muito para que surjam essas oportunidades e fico muito feliz quando consigo concretizar elas em gols — disse ela.
Bragantino tenta classificação à segunda fase
Contratada no meio do ano, ela rapidamente conquistou espaço no time e destacou a importância de manter o foco no próprio desempenho, deixando a matemática para depois.
— Teremos um jogo muito difícil e muito importante nessa última rodada. Vamos trabalhar muito nos próximos dias para que possamos conseguir um resultado positivo e quem sabe uma classificação, que é o nosso principal objetivo agora — completou Ilana.
➡️ Corinthians, Palmeiras e Ferroviária garantem semis do Paulistão Feminino; última vaga segue em disputa
Entenda cenários de classificação no Paulistão Feminino
Corinthians, Palmeiras e Ferroviária já garantiram presença nas semifinais do Paulistão Feminino. Palmeiras e Ferroviária se enfrentam em uma das semifinais, enquanto o Corinthians, líder da primeira fase, aguarda o quarto colocado.
A última vaga ainda está em aberto e será decidida ponto a ponto entre São Paulo e Red Bull Bragantino. As Soberanas têm 20 pontos e enfrentam a Ferroviária, enquanto as Bragantinas vêm logo atrás, com 18 pontos, e jogam contra o Santos. As partidas acontecem no próximo domingo, dia 16, às 19h30.
