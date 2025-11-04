Palmeiras goleia São Paulo e está na final da Copa do Brasil Feminina
Palestrinas venceram por 4 a 0 em Campinas
O Palmeiras está na final da Copa do Brasil Feminina. Em noite inspirada, o time alviverde atropelou o São Paulo por 4 a 0 nesta terça-feira (4), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e garantiu presença na decisão da competição.
Dominante do início ao fim, a equipe comandada por Rosana Augusto fez valer o talento individual de suas jogadoras para construir o resultado. Agora, as Palestrinas enfrentarão a Ferroviária na decisão — as Guerreiras Grenás venceram o Bahia por 2 a 0 na noite desta terça-feira.
Como foi a vitória do Palmeiras
Logo aos 32 minutos do primeiro tempo, Ingryd abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio pela direita. Foi o início da festa palestrina. Pouco antes do intervalo, aos 45, Brena ampliou, também pelo alto. Raíssa Bahia fez grande jogada pela ponta e cruzou com precisão para a camisa 7 testar firme e marcar o segundo.
Na etapa final, o domínio se transformou em goleada. Aos 33 minutos, Tainá Maranhão fez linda jogada individual pela esquerda, cortou para dentro e bateu cruzado; a bola desviou em Andressinha e morreu lentamente nas redes de Carlinha.
Dois minutos depois, aos 35, Pati Maldaner fechou a conta em cobrança de falta rasteira, no canto direito, sem chances para a goleira Carlinha, que fez boas intervenções e evitou um placar mais elástico. A partida ainda contou com expulsões de Maressa, Isa Guimarães e o treinador Thiago Viana, todas pelo lado tricolor.
Com a vitória por 4 a 0, o Palmeiras chega à decisão da Copa do Brasil Feminina em grande estilo, embalada por atuações seguras e um futebol de imposição.
