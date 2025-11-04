menu hamburguer
Futebol Feminino

Ferroviária elimina Bahia e se classifica à final da Copa do Brasil Feminina

Rafa Soares e Julia Beatriz fizeram os gols grenás

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/11/2025
21:02
Jullia Beatriz comemora gol em Ferroviária e Bahia. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
Jullia Beatriz comemora gol em Ferroviária e Bahia. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
A Ferroviária fez jus ao fator casa e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Bahia por 2 a 0, na noite desta terça-feira (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com autoridade e intensidade desde os primeiros minutos, a equipe grená mostrou que está em grande fase e chega embalada para brigar pelo título.

Agora, aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam também nesta terça-feira (4), às 21h30.

Ferroviária vence Bahia em casa

Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, a Ferroviária abriu o placar em uma jogada ensaiada de bola parada. Após cobrança de falta, Camila levantou na medida e Rafa Soares apareceu livre para completar de cabeça e fazer 1 a 0, levando a torcida à loucura na Fonte.

O domínio seguiu sendo da equipe da casa, que não diminuiu o ritmo. Aos 38 minutos, veio o golaço que encaminhou a vaga. Camila, novamente decisiva, lançou Júlia Beatriz entre as zagueiras. A atacante percebeu a indecisão da goleira Yanne e, com categoria, deu um toque sutil por cobertura, marcando um golaço e ampliando a vantagem grená.

No segundo tempo, o Bahia até tentou reagir, mas encontrou uma Ferroviária sólida defensivamente e madura para administrar o resultado. Com o apito final, festa completa em Araraquara: 2 a 0 no placar e vaga garantida na final.

Ferroviária vence Bahia na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
Ferroviária vence Bahia na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)

