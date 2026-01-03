Ex-São Paulo, Maressa assina com a Ferroviária até o fim de 2027
Meia chega a Araraquara após cinco temporadas no Tricolor Paulista
A Ferroviária oficializou, neste sábado (3), a chegada da meio-campista Maressa para a temporada 2026. O contrato da atleta vai até 31 de dezembro de 2027.
A saída já havia sido publicada pelo Lance!, e apuração do jornalista Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino, revelou que o destino da jogadora seria Araraquara.
Natural de São Bernardo do Campo-SP, Maressa Laura de Carvalho, de 29 anos, iniciou a carreira no Centro Olímpico-SP em 2013, passando por Foz Cataratas, Avaí/Kindermann-SC e Ponte Preta-SP. Teve destaque no Palmeiras (2019-2020), conquistando a Copa Paulista Feminina, e no São Paulo (2021-2025), onde levantou a Brasil Ladies Cup e a Supercopa Feminina. Ela falou sobre a nova etapa da carreira, agora no clube de Araraquara.
— Me sinto muito honrada em poder vestir a camisa da Ferroviária, pelo significado e a importância que o clube tem dentro da modalidade. As expectativas para este ano são as melhores possíveis e quero muito brigar por títulos para fazer história aqui. Raça e dedicação não vão faltar dentro de campo para que possamos alcançar nossos objetivos na temporada — afirmou Maressa, ao site da Ferroviária.
➡️ Ferroviária terá CT de R$ 34 milhões exclusivo para o futebol feminino
Ferroviária deve anunciar novas contratações nos próximos dias
Além de Maressa, outras duas atletas já fecharam com as Guerreiras Grenás: Jeh Soares, também ex-São Paulo, e a volante Brenda Pinheiro, ex-RB Bragantino, segundo apuração do Lance!.
Em 2026, a Ferroviária terá pela frente o Brasileirão Feminino, com início previsto para 15 de fevereiro, além do Paulistão Feminino e da Copa do Brasil Feminina, reforçando a ambição do clube na temporada.
