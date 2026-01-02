A Ferroviária anunciou, nesta sexta-feira (2), a aprovação do projeto executivo do Centro de Treinamento exclusivo para a modalidade em Araraquara (SP), etapa que autoriza o início das obras da nova infraestrutura. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 34 milhões, viabilizado por meio de convênio entre a Fundesport, a Petrobras e o Governo Federal.

Após um intenso trabalho de desenvolvimento técnico e articulação institucional, foi oficialmente aprovado o projeto executivo do Centro de Treinamento exclusivo para o futebol feminino de Araraquara, etapa que habilita o início das obras da nova infraestrutura. O empreendimento representa um investimento total de aproximadamente R$ 34 milhões, viabilizado por meio de um convênio entre a Fundesport (Fundação de Amparo ao Esporte de Araraquara), a Petrobras e o Governo Federal.

Com essa aprovação, avançamos de forma decisiva para a construção do primeiro CT do país destinado exclusivamente ao desenvolvimento de atletas, consolidando um compromisso concreto e estruturante com o crescimento sustentável da modalidade.

O projeto será implantado no atual Centro de Treinamento Olegário Tolói de Oliveira – Dudu (CT do Pinheirinho), que passará por uma ampla reestruturação para se tornar a nova casa das Guerreiras Grenás, a "Aldeia das Guerreiras". A proposta contempla uma estrutura moderna e planejada, com espaços voltados ao treinamento especializado e integrado, serão seis campos, sendo um delas estruturado como estádio para mando de jogos das categorias de formação, outro com gramado sintético, todos os campos irrigados eletronicamente, estrutura moderna para preparação física, departamento médico, fisioterápico, e demais áreas que compõem o projeto esportivo, além de ambientes de convivência, e formação humana das atletas. A nova estrutura prevê a construção de um hotel para abrigar 82 atletas, com cozinha industrial, restaurante, lavanderias, rouparias e vestiários, atendendo as equipes do Sub-12 ao principal.

A efetivação desta etapa, com o projeto executivo aprovado e apto ao início das obras, materializa um momento histórico do futebol feminino e da comunidade esportiva, ao mesmo tempo em que reforça o papel de Araraquara como referência nacional no fomento à igualdade de oportunidades no futebol.

Bom lembrar que o futebol feminino existe e está organizado na cidade desde o ano de 2001, tornando a Ferroviária o projeto de futebol para mulheres, o mais antigo, perene e interrupto do Brasil. Aqui o futebol não acontece por imposição dos organismos que dirigem o futebol no Brasil, na América do Sul, e no mundo, aqui "O FUTEBOL FEMININO É UMA ESCOLHA".

Agradecemos o apoio institucional, o engajamento dos parceiros, dirigentes, atletas, colaboradores e de toda a comunidade que torna possível esta conquista. Seguimos firmes na missão de promover o futebol feminino com excelência, visão de futuro e comprometimento social. Viva o futebol para as mulheres, uma vitória do direito a igualdade.