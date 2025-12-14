A artilharia do Paulistão Feminino 2025 terminou marcada pelo equilíbrio no topo e pela força coletiva de algumas das principais equipes do Estado. Três jogadoras dividiram o posto de maior goleadora da competição, todas com seis gols, reforçando o alto nível técnico do campeonato.

Pela Ferroviária, Natália Vendito foi um dos principais nomes ofensivos do torneio e liderou o ataque das Guerreiras Grenás ao longo da campanha. No Palmeiras, o protagonismo ficou dividido entre Amanda Gutierres e Brena, que terminaram empatadas na artilharia, com seis gols, e foram peças centrais na produção ofensiva das Palestrinas.

Logo atrás do trio líder, com cinco gols, aparecem Ariel Godoi, do Corinthians, Micaelly Brazil, da Ferroviária, e Giovanna Crivelari, do São Paulo. Com quatro gols, Jhonson, do Corinthians, e Catalina Ongaro, do Red Bull Bragantino, completam a lista das principais artilheiras.

Lista de artilheiras do Paulistão Feminino 2025

Natália Vendito (Ferroviária) – 6 gols Amanda Gutierres (Palmeiras) – 6 gols Brena (Palmeiras) – 6 gols Ariel Godoi (Corinthians) – 5 gols Micaelly (Ferroviária) – 5 gols Giovanna Crivelari (São Paulo) – 5 gols Ingrid Morais (Corinthians) – 4 gols Catalina Ongaro (Red Bull Bragantino) – 4 gols