Futebol Feminino

Com atletas de Ferroviária e Palmeiras, veja artilharia do Paulistão Feminino

Amanda Gutierres e Brena, do Palmeiras, estão na lista

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
17:43
Brena comemora gol pelo Palmeiras. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
Brena comemora gol pelo Palmeiras. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
A artilharia do Paulistão Feminino 2025 terminou marcada pelo equilíbrio no topo e pela força coletiva de algumas das principais equipes do Estado. Três jogadoras dividiram o posto de maior goleadora da competição, todas com seis gols, reforçando o alto nível técnico do campeonato.

Pela Ferroviária, Natália Vendito foi um dos principais nomes ofensivos do torneio e liderou o ataque das Guerreiras Grenás ao longo da campanha. No Palmeiras, o protagonismo ficou dividido entre Amanda Gutierres e Brena, que terminaram empatadas na artilharia, com seis gols, e foram peças centrais na produção ofensiva das Palestrinas.

Logo atrás do trio líder, com cinco gols, aparecem Ariel Godoi, do Corinthians, Micaelly Brazil, da Ferroviária, e Giovanna Crivelari, do São Paulo. Com quatro gols, Jhonson, do Corinthians, e Catalina Ongaro, do Red Bull Bragantino, completam a lista das principais artilheiras. 

Lista de artilheiras do Paulistão Feminino 2025

  1. Natália Vendito (Ferroviária) – 6 gols
  2. Amanda Gutierres (Palmeiras) – 6 gols
  3. Brena (Palmeiras) – 6 gols
  4. Ariel Godoi (Corinthians) – 5 gols
  5. Micaelly (Ferroviária) – 5 gols
  6. Giovanna Crivelari (São Paulo) – 5 gols
  7. Ingrid Morais (Corinthians) – 4 gols
  8. Catalina Ongaro (Red Bull Bragantino) – 4 gols
Nat Vendito, da Ferroviária, participa da Libertadores Feminina. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
Nat Vendito, da Ferroviária, durante a Libertadores Feminina. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

