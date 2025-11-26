A volante Brenda Pinheiro, do Red Bull Bragantino, fechou com a Ferroviária para a próxima temporada. O Lance! apurou que o contrato oferecido para atleta é de dois anos e as condições apresentadas pela diretoria grená a convenceram, mesmo com interesse do São Paulo em contar com a atleta.

Em contato a reportagem, o RB Bragantino destacou que Brenda tem contato até o fim do ano e não há oficialização até o momento. A Ferroviária adota a postura de não se manifestar sobre negociações em andamento, mesmo caso do São Paulo.

Em 2026, as Guerreiras Grenás disputarão as principais competições nacionais, como Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e Paulistão, mas não terão vaga na Libertadores — os representantes brasileiros serão Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras.

Conheça Brenda Pinheiro, nova volante da Ferroviária

Brenda Pinheiro, meia de 25 anos, é natural de São Luís, no Maranhão, e foi revelada pelo Sampaio Corrêa, passou por Viana, Lusaca e Bahia — onde teve sua temporada mais produtiva em gols no início da carreira, com 2 tentos e 2 assistências em 2019.

Desde 2021 no Red Bull Bragantino, consolidou-se como titular frequente e ultrapassou a marca de 120 partidas pelo clube. Em 2025, disputou 32 jogos, totalizando 2.160 minutos, com 1 gol marcado no Paulista. Os números também mostram seu impacto sem bola: figura entre os destaques do Paulistão em interceptações (21), divididas e duelos, além de aparecer entre as líderes em divididas no Brasileiro.

Em anos anteriores, manteve sequência estável, com 30 jogos em 2024, 22 em 2023, 24 em 2022 e 21 em 2021. Tem função mais voltada à construção e marcação do que às ações decisivas no ataque.

