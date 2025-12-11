menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Exclusivo: lateral do São Paulo negocia com o RB Bragantino

Jeh Soares fez 28 jogos e dois gols na temporada

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
07:45
Jeh Soares, lateral do São Paulo feminino. (Foto: reprodução/redes sociais)
imagem cameraJeh Soares, lateral do São Paulo feminino. (Foto: reprodução/redes sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A lateral-esquerda Jeh Soares, do São Paulo, tem conversas avançadas para defender o RB Bragantino em 2026, segundo apurou o Lance!. A defensora fez 27 jogos e dois gols no ano, mas não conseguiu se fixar como titular na equipe de Thiago Viana.

continua após a publicidade

Relacionadas

Aos 34 anos, Jéssica tem passagens por diferentes equipes do futebol brasileiro, como Minas Brasília, Grêmio e Ferroviária, entre outras. Ela chegou ao clube no início da temporada 2024.

Além dela, outras atletas também não ficam no clube. São elas: Anny, Maressa, Milene (de saída para o Cruzeiro, segundo o site No Ataque) e Taty Sena.

continua após a publicidade

Enquanto define as saídas, o Tricolor acelera a construção do elenco para o próximo ano. Uma das negociações mais avançadas é a da atacante Gadu, destaque do América-MG, que está muito próxima de assinar com o clube paulista.

Nos bastidores, o clube também movimenta renovações importantes: a goleira Carlinha tem permanência encaminhada, assim como a meia Camilinha. Bia Menezes, em recuperação de lesão, também está nos planos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A temporada do São Paulo feminino

O São Paulo iniciou o ano com o título inédito da Supercopa do Brasil Feminina diante do Corinthians. Na sequência, as Soberanas chegaram às semifinais do Brasileirão Feminino, mesma fase do Paulistão Feminino e da Copa do Brasil, enquanto na Libertadores caíram nas oitavas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias