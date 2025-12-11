Exclusivo: lateral do São Paulo negocia com o RB Bragantino
Jeh Soares fez 28 jogos e dois gols na temporada
A lateral-esquerda Jeh Soares, do São Paulo, tem conversas avançadas para defender o RB Bragantino em 2026, segundo apurou o Lance!. A defensora fez 27 jogos e dois gols no ano, mas não conseguiu se fixar como titular na equipe de Thiago Viana.
Aos 34 anos, Jéssica tem passagens por diferentes equipes do futebol brasileiro, como Minas Brasília, Grêmio e Ferroviária, entre outras. Ela chegou ao clube no início da temporada 2024.
Além dela, outras atletas também não ficam no clube. São elas: Anny, Maressa, Milene (de saída para o Cruzeiro, segundo o site No Ataque) e Taty Sena.
Enquanto define as saídas, o Tricolor acelera a construção do elenco para o próximo ano. Uma das negociações mais avançadas é a da atacante Gadu, destaque do América-MG, que está muito próxima de assinar com o clube paulista.
Nos bastidores, o clube também movimenta renovações importantes: a goleira Carlinha tem permanência encaminhada, assim como a meia Camilinha. Bia Menezes, em recuperação de lesão, também está nos planos.
A temporada do São Paulo feminino
O São Paulo iniciou o ano com o título inédito da Supercopa do Brasil Feminina diante do Corinthians. Na sequência, as Soberanas chegaram às semifinais do Brasileirão Feminino, mesma fase do Paulistão Feminino e da Copa do Brasil, enquanto na Libertadores caíram nas oitavas.
