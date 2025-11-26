O São Paulo começa a desenhar os primeiros movimentos para 2026. Segundo apuração do Lance!, duas saídas já estão encaminhadas no elenco feminino: Maressa e Anny não devem permanecer no Morumbi para a próxima temporada.

A meia Maressa, uma das atletas mais longevas do atual grupo – no clube desde 2021 –, fez 34 jogos em 2024, sem gols ou assistências. Mesmo com boa rodagem e identificação com o elenco, não vai permanecer no São Paulo conforme publicado inicialmente pelo 'Fut das Minas' e confirmado pelo Lance!. A reportagem entrou em contato com a assessoria da atleta e com a empresária, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria.

Já Anny, contratada no início da temporada após se destacar no 3B da Amazônia, não conseguiu se firmar com Thiago Viana. A zagueira foi relacionada para 27 partidas, mas teve poucas oportunidades e também deve ser liberada. O staff destacou que a saída ainda não foi oficializada e preferiu não se posicionar oficialmente para não atrapalhar o andamento das tratativas.

O São Paulo mantém a postura de não comentar temas de mercado, mas a apuração mostra que a atleta, inclusive, foi comunicada que não está nos planos para 2026. Ainda há chance de acordo, embora mínima.

Renovações e contratações a caminho

Enquanto define as saídas, o Tricolor acelera a construção do elenco para o próximo ano. Uma das negociações mais avançadas é a da atacante Gadu, destaque do América-MG, que está muito próxima de assinar com o clube paulista.

Nos bastidores, o clube também movimenta renovações importantes: a goleira Carlinha tem permanência encaminhada, assim como a meia Camilinha. Bia Menezes, em recuperação de lesão, também está nos planos.

