imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo terá mudanças no elenco feminino; Maressa e Anny devem deixar o clube

Diretoria tricolor já se movimenta visando a próxima temporada

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
23:05
Atualizado há 1 minutos
Maressa - São Paulo
imagem cameraMaressa está no São Paulo desde 2021. (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo começa a desenhar os primeiros movimentos para 2026. Segundo apuração do Lance!, duas saídas já estão encaminhadas no elenco feminino: Maressa e Anny não devem permanecer no Morumbi para a próxima temporada.

A meia Maressa, uma das atletas mais longevas do atual grupo – no clube desde 2021 –, fez 34 jogos em 2024, sem gols ou assistências. Mesmo com boa rodagem e identificação com o elenco, não vai permanecer no São Paulo conforme publicado inicialmente pelo 'Fut das Minas' e confirmado pelo Lance!. A reportagem entrou em contato com a assessoria da atleta e com a empresária, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Já Anny, contratada no início da temporada após se destacar no 3B da Amazônia, não conseguiu se firmar com Thiago Viana. A zagueira foi relacionada para 27 partidas, mas teve poucas oportunidades e também deve ser liberada. O staff destacou que a saída ainda não foi oficializada e preferiu não se posicionar oficialmente para não atrapalhar o andamento das tratativas.

O São Paulo mantém a postura de não comentar temas de mercado, mas a apuração mostra que a atleta, inclusive, foi comunicada que não está nos planos para 2026. Ainda há chance de acordo, embora mínima.

Renovações e contratações a caminho

Enquanto define as saídas, o Tricolor acelera a construção do elenco para o próximo ano. Uma das negociações mais avançadas é a da atacante Gadu, destaque do América-MG, que está muito próxima de assinar com o clube paulista.

Nos bastidores, o clube também movimenta renovações importantes: a goleira Carlinha tem permanência encaminhada, assim como a meia Camilinha. Bia Menezes, em recuperação de lesão, também está nos planos.

Corinthians, Palmeiras e Ferroviária garantem semis do Paulistão Feminino; última vaga segue em disputa

Carlinha, goleira do São Paulo, se emociona após grande atuação. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Carlinha, goleira do São Paulo, se emociona após grande atuação. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

