Em outubro de 2025, a atacante Aline Gomes passou férias em sua cidade natal, Tabatinga, enquanto definia os próximos passos da carreira. Com pouca minutagem no North Carolina Courage, a jogadora priorizou um destino que oferecesse sequência e ritmo de jogo. A escolha pelo Pachuca, até aqui, dá sinais claros de acerto.

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Escolha de Aline Gomes e retorno à Seleção

São dez partidas pelo clube mexicano, com três gols, além de participação ativa nas jogadas ofensivas, com dribles e construção. O desempenho sustentado recolocou a atacante no radar da Seleção Brasileira, e a resposta veio em campo.

Aline, vale lembrar, foi destaque na primeira Data Fifa do ano, mesmo em um cenário coletivo irregular, e mantém o nível na Fifa Series, agora com uma equipe mais ajustada e vitórias diante da Coreia do Sul, por 5 a 1, e da Zâmbia, por 6 a 1.

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— Elas brincam muito comigo porque temos um questionário para responder e eu sempre respondo que estou feliz, mas não é uma mentira, é verdade, eu estou feliz em todos os cantos. Eu acho que essa confiança vem muito das meninas, do Arthur também, e essa mudança para o México, que eu tenho mais oportunidade, tô sempre como destaque do time, então isso me dá mais confiança para voltar a jogar como eu sou. Todo mundo brinca: "é a menina que joga sorrindo", e na Seleção não tem como não fazer isso, jogar e estar sempre feliz. Essa mudança para o México me fez muito bem — avaliou a jogadora.

A fala resume o momento vivido pela atacante, que voltou a ter protagonismo em campo e confiança para retomar características marcantes do seu jogo. A sequência no México tem sido determinante para esse processo, especialmente após um período de instabilidade na temporada anterior.

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— No ano passado, poucas pessoas sabem, porque eu sou muito reservada, sou muito tranquila, mas para mim foi um momento muito difícil nos Estados Unidos, principalmente por não estar jogando. Fiquei um ano praticamente buscando oportunidade, buscando alternativa, buscando empréstimo, sair do clube para ter oportunidade, porque meu sonho era estar de volta à Seleção. Então, se essa conversa fosse na mesma data ano passado, eu não acreditaria que estaria entrando nos jogos, começando de titular, atuando bem e ajudando o Brasil a sair com a vitória — disse ela.

A mudança de cenário, aliada à sequência como titular e ao desempenho recente, recoloca Aline como opção forte no setor ofensivo da Seleção comandada por Arthur Elias, em um momento de observação e consolidação de peças visando a Copa do Mundo de 2027.

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