Equador e Colômbia conhecem campeões e completam grupos da Libertadores Feminina

Os grupos da Libertadores Feminina já foram sorteados, mas faltava ainda a definição dos times colombianos e equatorianos. Neste fim de semana, os campeonatos conheceram seus campeões e também seus representantes na competição continental.

No Equador, o Independiente Del Valle empatou com a LDU, mas venceu no agregado por 3 a 1. Já na Colômbia, o Deportivo Cali venceu o Independiente Santa Fé por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis, vencendo por 5 a 4.

Com os resultados, as Dragonas e o Santa Fé compõe o Grupo A, ao lado de Corinthians e Always Ready. O Deportivo Cali, por sua vez, fecha o Grupo D, com Libertad, Nacional e Universidad de Chile.

Quem tem vaga na Libertadores Feminina?

Das 16 vagas, 10 são distribuídas igualmente entre os campeões nacionais das federações filiadas à Conmebol. Além deles, há mais quatro para os países melhores colocados no ranking histórico, atualmente liderado com folga pelo Brasil, seguido por Colômbia, Chile e Paraguai.

As duas vagas restantes são destinadas ao atual campeão (Corinthians) e a um time do país sede (San Lorenzo). Dessa maneira, o Brasil ficou com três representantes, abrindo espaço para a Ferroviária, que ficou em terceiro lugar no Brasileirão Feminino do ano passado.

Grupos definidos da Libertadores

Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia) Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), ADIFFEM (Venezuela) e Ferroviária (Brasil) Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai) Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)

Formato da competição

Os 16 times serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.

