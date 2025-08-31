Cruzeiro e Corinthians terão os caminhos cruzados na final do Brasileirão Feminino de 2025. Com decisão nacional garantida, ambas as equipes asseguraram também a classificação para a Libertadores de 2026, sendo, até o momento, as únicas representantes brasileiras confirmadas no torneio continental. São Paulo e Ferroviária ainda têm chances de se juntar à dupla, dependendo do desfecho da atual edição, em que seguem em busca da Glória Eterna.

A Libertadores Feminina de 2025 está prevista para ocorrer em outubro, conforme o calendário inicial da Conmebol, embora as datas e a sede ainda não tenham sido oficialmente definidas. Na edição anterior, realizada no Paraguai, o Corinthians conquistou o título ao vencer o Santa Fé, da Colômbia, na final.

Corinthians, campeão da Libertadores Feminina de 2024 (Foto: Daniel Duarte/AFP)

O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de setembro, às 12h (de Brasília). Corinthians, Ferroviária e São Paulo representarão o Brasil na competição. O país é o maior vencedor da história do torneio, com 13 títulos em 16 edições, conquistados pelas Brabas, Palmeiras, Santos, Ferroviária e São José. Nesta edição, o Tricolor Paulista se classificou pela primeira vez pelo vice-campeonato Brasileirão em 2024 e a Ferroviária por ter a terceira melhor campanha do mesmo torneio.

E agora, Palmeiras? 🟢

No cenário nacional, os finalistas do Brasileirão já garantiram suas vagas para a Libertadores de 2026. Uma vaga extra poderá ser aberta caso o campeão da edição atual do torneio continental também seja brasileiro. Dessa forma, o Palmeiras, que terminou o campeonato em terceiro lugar geral com 36 pontos, torce para que um clube brasileiro conquiste a troféu em 2025, o que lhe abriria caminho para disputar novamente a competição sul-americana no ano que vem.

