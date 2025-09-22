Marta já ganhou a Bola de Ouro? Veja prêmios individuais da brasileira
Brasileira foi eleita 6x melhor jogadora do mundo
Ícone da Seleção Brasileira Feminina e dona de seis prêmios de Melhor do Mundo, Marta nunca conquistou a Bola de Ouro da France Football. O cenário pode mudar nesta segunda-feira (22), com a atacante entre as indicadas à premiação. O anúncio será às 16h (de Brasília).
As vencedoras da Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo foram: Ada Hegerberg (2018), Megan Rapinoe (2019), Alexia Putellas (2021 e 2022) e Aitana Bonmatí (2023 e 2024).
Isso acontece porque o troféu da revista francesa só passou a ser entregue às mulheres em 2018. Até então, o reconhecimento máximo vinha da FIFA, e foi justamente nesse cenário que Marta construiu sua fama.
Prêmios individuais de Marta
A brasileira foi eleita Melhor Jogadora do Mundo em cinco anos seguidos (2006 a 2010) e depois novamente em 2018, totalizando seis conquistas. Nenhum atleta superou essa marca até hoje.
Além disso, Marta coleciona distinções em Copas do Mundo, prêmios da IFFHS e até troféus criados em sua homenagem, como o “Prêmio Marta” da FIFA em 2024.
Veja lista:
- Bola de Ouro da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20: 2004
- Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA: 2006, 2007, 2008, 2009 e 2018
- Copa do Mundo de Futebol Feminino — Bola de Ouro: 2007
- Copa do Mundo de Futebol Feminino — Chuteira de Ouro: 2007
- FIFA Ballon d’Or: 2010 (nota: esse era um prêmio conjunto FIFA + France Football para o “Melhor Jogador do Mundo”, que foi usado no masculino, mas Marta venceu a eleição feminina da FIFA nesse ano)
- Eleita pela revista Criativa uma das 25 mulheres mais criativas de 2007
- FIFPro World XI em várias ocasiões: 2016, 2017, 2019 e 2021
- Prêmios de “melhor jogadora da década” por entidades como a IFFHS, tanto mundialmente quanto na CONMEBOL
- Outros prêmios recentes: Bola de Prata (hors concours) 2024; Prêmio Marta da FIFA em 2024; Melhor Jogadora da Copa América Feminina em 2025
