Marta já ganhou a Bola de Ouro? Veja prêmios individuais da brasileira

Brasileira foi eleita 6x melhor jogadora do mundo

Marta é eleita melhor jogadora da Copa América (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
imagem cameraMarta é eleita melhor jogadora da Copa América (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/09/2025
07:01
  • Matéria
Ícone da Seleção Brasileira Feminina e dona de seis prêmios de Melhor do Mundo, Marta nunca conquistou a Bola de Ouro da France Football. O cenário pode mudar nesta segunda-feira (22), com a atacante entre as indicadas à premiação. O anúncio será às 16h (de Brasília).

As vencedoras da Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo foram: Ada Hegerberg (2018), Megan Rapinoe (2019), Alexia Putellas (2021 e 2022) e Aitana Bonmatí (2023 e 2024).

Isso acontece porque o troféu da revista francesa só passou a ser entregue às mulheres em 2018. Até então, o reconhecimento máximo vinha da FIFA, e foi justamente nesse cenário que Marta construiu sua fama.

Prêmios individuais de Marta

A brasileira foi eleita Melhor Jogadora do Mundo em cinco anos seguidos (2006 a 2010) e depois novamente em 2018, totalizando seis conquistas. Nenhum atleta superou essa marca até hoje.

Além disso, Marta coleciona distinções em Copas do Mundo, prêmios da IFFHS e até troféus criados em sua homenagem, como o “Prêmio Marta” da FIFA em 2024.

Veja lista:

  1. Bola de Ouro da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20: 2004
  2. Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA: 2006, 2007, 2008, 2009 e 2018
  3. Copa do Mundo de Futebol Feminino — Bola de Ouro: 2007
  4. Copa do Mundo de Futebol Feminino — Chuteira de Ouro: 2007
  5. FIFA Ballon d’Or: 2010 (nota: esse era um prêmio conjunto FIFA + France Football para o “Melhor Jogador do Mundo”, que foi usado no masculino, mas Marta venceu a eleição feminina da FIFA nesse ano)
  6. Eleita pela revista Criativa uma das 25 mulheres mais criativas de 2007
  7. FIFPro World XI em várias ocasiões: 2016, 2017, 2019 e 2021
  8. Prêmios de “melhor jogadora da década” por entidades como a IFFHS, tanto mundialmente quanto na CONMEBOL
  9. Outros prêmios recentes: Bola de Prata (hors concours) 2024; Prêmio Marta da FIFA em 2024; Melhor Jogadora da Copa América Feminina em 2025
Marta comemora gol de pênalti diante do Uruguai, pela semifinal da Copa América Feminina. (Marta foi decisiva na vitória do Brasil diante do Uruguai na Copa América. (Foto: CONMEBOL/Divulgação)
Marta comemora gol de pênalti diante do Uruguai, pela semifinal da Copa América Feminina. (Marta foi decisiva na vitória do Brasil diante do Uruguai na Copa América. (Foto: CONMEBOL/Divulgação)

