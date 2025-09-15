Jhonson, do Corinthians, promete gols na Libertadores: ‘Anotem’
Atacante tem nove gols na temporada e quer mais
Neste domingo (14), após levantar o troféu do Brasileirão Feminino 2025 com o Corinthians, a atacante Jhonson falou sobre seu desempenho nesta temporada e já projetou o próximo desafio: a Libertadores Feminina, que será realizada em outubro, na Argentina.
— O meu desempenho vem de altos e baixos, como eu falei. Tem alguns jogos que eu não venho marcando e isso a torcida cobra, eu sei. Mas continuarei trabalhando para isso, tem mais campeonato para isso e tem a Libertadores, que Deus abençoe e eu possa fazer gols, voltar à artilharia. Tem a Libertadores, vai ter gol da Jhon Jhon na Libertadores, anotem — afirmou a atacante, ao Lance!, em tom confiante.
A fala reforça a ambição da camisa 40 e a importância da jogadora para o Corinthians, que segue sua trajetória de hegemonia no futebol feminino brasileiro. Entre títulos nacionais e agora o foco continental, Jhonson deixa claro que a meta é manter o faro de gol afiado e brilhar também na América.
Conheça Jhonson, craque do Corinthians
Conhecida como Jhonson no meio do futebol, Ingrid Aparecida Borges de Morais nasceu em 10 de setembro de 2005, em Londrina, no Paraná.
Ela iniciou nas categorias de base do Toledo (PR) e teve passagem pelo Coritiba, mas retornou ao clube de origem. Destaque do clube paranaense, foi emprestada ao Corinthians, em 2022.
Jhonson foi considerada uma das maiores joias do Timão, que não demorou para adquirí-la de forma definitiva. O Toledo ficou com parte dos direitos da atleta para vendas futuras.
A atacante foi campeã do Sul-Americano Feminino Sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2022, e acumulou convocações para as seleções de base. Em 2024, enquanto estava no sub-20 do Brasil, foi diagnosticada com lesão radial no menisco lateral do joelho esquerdo e ficou meses afastada dos gramados.
Nesta temporada, é uma das principais peças ofensivas de Lucas Piccinato e ganhou oportunidade com Arthur Elias, sendo campeã da Copa América, em julho. Até aqui, foram nove gols e uma assistência na temporada.
