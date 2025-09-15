A Conmebol confirmou uma mudança histórica para a próxima edição da Libertadores Feminina. Pela primeira vez, o árbitro de vídeo será utilizado em todos os jogos do torneio continental, que será disputado entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. Corinthians, São Paulo e Ferroviária são os representantes do Brasil.

A decisão representa um marco para a competição, que desde sua criação vinha utilizando o VAR apenas a partir da fase final. De acordo com a entidade, a medida reforça três pilares fundamentais estabelecidos pela direção de competições e pela comissão de arbitragem: justiça esportiva, transparência e aplicação de regras claras dentro de campo.

O anúncio foi oficializado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e comunicado diretamente às Associações Membro e aos clubes participantes. Veja publicação do mandatário:

¡Me complace anunciar que la CONMEBOL @LibertadoresFEM 2025 tendrá VAR en todos los partidos!

Tenho o prazer de anunciar que a CONMEBOL #LibertadoresFEM 2025 terá VAR em todos os jogos! pic.twitter.com/TRviLNHfVn — Alejandro Domínguez (@agdws) September 15, 2025

Com a presença do recurso desde a primeira rodada até a decisão, a expectativa é de que as partidas sejam disputadas com maior segurança para jogadoras, árbitros e torcedores, reduzindo polêmicas e garantindo maior equilíbrio na busca pelo título mais importante da América do Sul.

Calendário da Libertadores Feminina

2 de outubro (quarta-feira)

16h00 – Corinthians (BRA) x Representante do Equador 20h00 – Always Ready (BOL) x Representante da Colômbia 2 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) 20h00 – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA)

3 de outubro (quinta-feira)

20h00 – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) 16h00 – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR) 20h00 – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI) 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Libertad (PAR)

5 de outubro (sábado)

16h00 – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN) 20h00 – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) 16h00 – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) 20h00 – Representante do Equador x Representante da Colômbia 2

6 de outubro (domingo)

16h00 – Representante da Colômbia 1 x Nacional (URU) 20h00 – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI) 16h00 – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR)

8 de outubro (terça-feira)

20h00 – Representante da Colômbia 2 x Corinthians (BRA) 16h00 – Representante do Equador x Always Ready (BOL) 20h00 – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) 16h00 – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN)

9 de outubro (quarta-feira)

20h00 – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) 16h00 – Universidad de Chile (CHI) x Representante da Colômbia 1 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI) 16h00 – Libertad (PAR) x Nacional (URU)

Fase final da Libertadores

Quartas de final

11 de outubro: 1A x 2B

12 de outubro: 1B x 2A

12 de outubro: 1C x 2D

12 de outubro: 1D x 2C

Semifinais

14 de outubro: vencedor Jogo 25 x vencedor Jogo 26

15 de outubro: vencedor Jogo 27 x vencedor Jogo 28

Disputa do 3º lugar

18 de outubro: perdedor Jogo 29 x perdedor Jogo 30

Final

18 de outubro: vencedor Jogo 29 x vencedor Jogo 30