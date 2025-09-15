menu hamburguer
Futebol Feminino

Conmebol anuncia VAR em todos os jogos da Libertadores Feminina 2025

Corinthians, São Paulo e Ferroviária disputam o torneio

Libertadores Feminina terá VAR em todos os jogos na edição 2025.
imagem cameraLibertadores Feminina terá VAR em todos os jogos na edição 2025.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/09/2025
16:43
A Conmebol confirmou uma mudança histórica para a próxima edição da Libertadores Feminina. Pela primeira vez, o árbitro de vídeo será utilizado em todos os jogos do torneio continental, que será disputado entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. Corinthians, São Paulo e Ferroviária são os representantes do Brasil.

A decisão representa um marco para a competição, que desde sua criação vinha utilizando o VAR apenas a partir da fase final. De acordo com a entidade, a medida reforça três pilares fundamentais estabelecidos pela direção de competições e pela comissão de arbitragem: justiça esportiva, transparência e aplicação de regras claras dentro de campo.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O anúncio foi oficializado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e comunicado diretamente às Associações Membro e aos clubes participantes. Veja publicação do mandatário:

Com a presença do recurso desde a primeira rodada até a decisão, a expectativa é de que as partidas sejam disputadas com maior segurança para jogadoras, árbitros e torcedores, reduzindo polêmicas e garantindo maior equilíbrio na busca pelo título mais importante da América do Sul.

➡️ Jhonson, do Corinthians, promete gols na Libertadores: ‘Anotem’

Calendário da Libertadores Feminina

2 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h00 – Corinthians (BRA) x Representante do Equador
  2. 20h00 – Always Ready (BOL) x Representante da Colômbia 2
  3. 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER)
  4. 20h00 – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA)

3 de outubro (quinta-feira)

  1. 20h00 – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG)
  2. 16h00 – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR)
  3. 20h00 – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI)
  4. 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Libertad (PAR)

5 de outubro (sábado)

  1. 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN)
  2. 20h00 – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA)
  3. 16h00 – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL)
  4. 20h00 – Representante do Equador x Representante da Colômbia 2

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes

6 de outubro (domingo)

  1. 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Nacional (URU)
  2. 20h00 – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI)
  3. 16h00 – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI)
  4. 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR)

8 de outubro (terça-feira)

  1. 20h00 – Representante da Colômbia 2 x Corinthians (BRA)
  2. 16h00 – Representante do Equador x Always Ready (BOL)
  3. 20h00 – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG)
  4. 16h00 – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN)

9 de outubro (quarta-feira)

  1. 20h00 – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA)
  2. 16h00 – Universidad de Chile (CHI) x Representante da Colômbia 1
  3. 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI)
  4. 16h00 – Libertad (PAR) x Nacional (URU)

Fase final da Libertadores

Quartas de final

  • 11 de outubro: 1A x 2B
  • 12 de outubro: 1B x 2A
  • 12 de outubro: 1C x 2D
  • 12 de outubro: 1D x 2C

Semifinais

  • 14 de outubro: vencedor Jogo 25 x vencedor Jogo 26
  • 15 de outubro: vencedor Jogo 27 x vencedor Jogo 28

Disputa do 3º lugar

  • 18 de outubro: perdedor Jogo 29 x perdedor Jogo 30

Final

  • 18 de outubro: vencedor Jogo 29 x vencedor Jogo 30
Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

