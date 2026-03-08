Dia da Mulher: treinadoras compartilham lições de liderança

No Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, o futebol feminino brasileiro também abre espaço para refletir sobre liderança e protagonismo delas. Ao longo de 2025, o Lance! ouviu diferentes treinadoras que estão à frente de projetos importantes no país.

continua após a publicidade

Nas entrevistas, nomes como Tatiele Silveira, Rosana Augusto, Camilla Orlando, Jéssica de Lima, Emily Lima, Thaissan Passos e Denise Fernandes compartilharam experiências, desafios e aprendizados sobre comandar equipes em um ambiente historicamente dominado por homens.

Nas conversas, um ponto em comum apareceu nas falas das treinadoras: a construção de espaço e respeito dentro do futebol passa por competência, persistência e formação. Muitas destacaram a importância de estudar o jogo, desenvolver metodologia de trabalho e valorizar a gestão de grupo, aspectos que vão além do resultado imediato dentro de campo. Confira!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Tatiele Silveira, Colo-Colo (CHI)

Sou muito competitiva. Gosto de aprender vencendo. Quero seguir em clubes que brigam por títulos.

Multicampeã com o Colo-Colo, do Chile, Tatiele Silveira não está no time das pessoas que acreditam que perder é razoável. A treinadora valoriza a competitividade como fundamental para evoluir no esporte. Leia entrevista completa aqui.

Treinadora Tatiele Silveira é a atual campeã chilena com o Colo-Colo. (Foto: reprodução)

Rosana Augusto, Palmeiras

Potencial técnico só se transforma em performance quando existe entrega, disciplina e entendimento do modelo.

A técnica, por si só, não basta. É preciso dedicação e disciplina do corpo e da mente, é o que defende a treinadora Rosana Augusto, campeã da Copa do Brasil, do Paulistão Feminino e da Supercopa. Leia aqui.

continua após a publicidade

Treinadora Rosana Augusto durante treino do Palmeiras. (Foto: Palmeiras/Divulgação)

Camilla Orlando, da Seleção Brasileira sub-20

Tento passar essa mentalidade competitiva, de buscar excelência, mas também mostrar que somos mais do que resultado.

Ex-Palmeiras e Red Bull Bragantino, Camilla Orlando está à frente da Seleção Brasileira sub-20 desde 2025. Como formadora, seu trabalho tem sido fortalecer a formação, aumentar a compreensão do jogo e a confiança.

Seleção feminina sub-20 é comandada por Camilla Orlando. (Foto: CBF/Divulgação)

Jéssica de Lima, ex-Ferroviária

Desde que saí da minha casa para jogar futebol, saí para vencer.

Jéssica de Lima (sem clube) comandou a Locomotiva entre 2022 e 2025. Para ela, a longevidade é importante para bons trabalhos, aliada à vontade de vencer. Leia aqui.

Emily Lima, Corinthians

Eu não trabalho sozinha, eu não arrumo o campo sozinha, a roupa que eu visto alguém lavou para mim, a comida que a gente come lá alguém fez para mim.

Apresentada ao Corinthians, a técnica Emily Lima destacou a força da coletividade para o sucesso no futebol.

Emily Lima, treinadora brasileira. (Foto: reprodução/redes sociais)

Thaissan Passos, ex-Grêmio e Corinthians

A gente não quer e não acha certo uma geração hoje que tem investimento, que tem dinheiro, que é CLT, estar passando por situações que a gente passou quando a gente jogava por um guaraná e um biscoito.

Thaissan Passos destaca a importância de estruturar o futebol feminino nos clubes.

Denise Fernandes, mentora e treinadora

Entre ganhar e perder, existe uma pessoa.

Denise Fernandes é treinadora licenciada pela Conmebol, formadora de treinadores da FIFA, mentora de atletas e gestora esportiva. Ela defende uma visão humanizada do esporte, conforme conta, em entrevista ao Lance!.