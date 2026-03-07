No esporte brasileiro, poucos nomes ecoam com tanta força quanto os de Hortência Marcari e Paula Gonçalves. Não à toa, neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ambas estrelam o próprio documentário.

Com lançamento marcado para este domingo (8) às 23h, a série documental "Hortência e Paula", dirigida por Eduardo Hunter Moura, resgata a trajetória das principais figuras do basquete brasileiro 30 anos após a histórica medalha olímpica que mudou o esporte nacional.

'Hortência e Paula', de Eduardo Hunter Moura, estreia no sportv no Dia Internacional da Mulher (Foto: Divulgação)

A narrativa é conduzida pelas próprias atletas, que relembram disputas históricas, bastidores da Seleção e os desafios enfrentados em um período em que o esporte feminino ainda lutava por visibilidade e estrutura.

Com imagens de arquivo e depoimentos atuais, o documentário reconstrói episódios decisivos da história do basquete feminino brasileiro e evidencia o impacto de duas atletas que ultrapassaram as quadras.

Onde assistir ao documentário?

O primeiro e o segundo episódio serão exibidos no domingo (8), às 23h, no Sportv. Na segunda (9), irão ao ar no canal os episódios 3 e 4, às 17h. O conteúdo também ficará disponível no Globoplay para assinantes Plano Premium.

Hortência e Paula: Titãs do esporte brasileiro

Elas não foram apenas atletas extraordinárias. Foram símbolo de coragem em um tempo em que o investimento no esporte feminino era escasso, a visibilidade quase inexistente e o reconhecimento, muitas vezes, tardio. Dentro de quadra, eram talento, raça e genialidade. Fora dela, tornaram-se referência, inspiração e resistência.

Juntas, conduziram o Brasil ao topo do mundo, culminando no título inesquecível do Mundial de 1994 e na medalha olímpica que fez o país vibrar de orgulho. Mas o maior troféu que conquistaram não cabe em prateleiras: ele vive nas meninas que passaram a acreditar que também poderiam ocupar aquele espaço.

Elas abriram portas quando quase não havia portas abertas. Enfrentaram preconceitos, desigualdades salariais, estruturas precárias — e ainda assim venceram. Cada cesta convertida era também um recado: mulheres pertencem aonde quiserem estar.