O futebol de mulheres vive um momento de expansão, com audiências recordes e maior presença do público nos estádios. Segundo a Fifa, a modalidade é um dos segmentos que mais crescem no esporte mundial.

No Brasil, o interesse pelo futebol feminino aumentou 34% desde 2018, enquanto as buscas online sobre o tema cresceram 170% nos últimos cinco anos. O salto acompanha o impacto de grandes competições, como a Copa do Mundo Feminina da Fifa, que ajudaram a ampliar a visibilidade da modalidade e a aproximar novos públicos.

Futebol feminino em números

Os números de audiência reforçam essa tendência. Em 2025, transmissões de futebol feminino na Grupo Globo alcançaram cerca de 50 milhões de pessoas na TV aberta, com crescimento de 15% em relação ao ano anterior, enquanto os canais SporTV registraram aumento de 28% no público. Ao todo, mais de 250 partidas foram transmitidas ao longo do ano, envolvendo 19 competições diferentes, segundo o relatório "O Jogo Virou: o futebol feminino cresce e sua marca pode crescer junto".

Nos estádios, a presença de torcedores também mostra a força do movimento. Finais de competições no Brasil têm registrado ocupação superior a 90%, enquanto partidas internacionais também batem recordes de público.

No Brasileirão Feminino, o crescimento foi de 57% no público em quatro anos. O avanço acompanha a expansão global do mercado: a receita do futebol feminino deve alcançar cerca de US$ 820 milhões em 2025, enquanto a Fifa projeta que o número de fãs da modalidade pode chegar a 800 milhões nos próximos cinco anos.

Esse crescimento também passa pela estrutura da modalidade. No Brasil, a ampliação das competições e investimentos prepara o ambiente para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no país.