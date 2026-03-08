Dia da Mulher: oito atletas que abriram espaço para o esporte feminino nas Olimpíadas

124 anos separam a primeira e a última edição dos Jogos Olímpicos sediada em Paris, na França. Em 1900, dos quase mil atletas que disputaram a competição, apenas 22 eram mulheres (2,2%), enquanto a Olimpíada passada, em 2024, foi a primeira a contar com distribuição igual no número de vagas para os dois gêneros.

O fato representou mais um avanço na luta pela representatividade feminina no esporte, causa que ganha cada vez mais força no debate público. No entanto, quando o espaço reservado às mulheres para a prática esportiva era mínimo ou inexistente, as atletas precisaram mudar o curso da história por conta própria, pavimentando o caminho que hoje é percorrido por aquelas que buscam chegar ao Olimpo.

Neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o Lance! relembra oito nomes do esporte feminino que fizeram história nas Olimpíadas, seus feitos e recordes.

Charlotte Cooper, Hélène de Pourtalès e Margaret Abbott

Da esquerda para a direita: Charlotte Cooper, Margaret Abbott e Hélène de Pourtalès (Fotos: Reprodução)

Atletas de modalidades e nacionalidades diferentes, mas com peso histórico proporcional. Na edição que marcou o início da participação feminina nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Paris 1900, elas foram as primeiras medalhistas de ouro.

A tenista Charlotte Cooper (1870-1966), da Grã-Bretanha, foi campeã nos torneios de simples e de duplas mistas, ao lado de Reginald Doherty, e se tornou a primeira mulher a conquistar o ouro duas vezes. Já a velejadora suíça Hélène de Pourtalès (1868-1945) levou um ouro e uma prata, competindo ao lado do marido Hermann de Pourtalès e do sobrinho Bernard de Pourtalès a bordo do Lérina.

No golfe, Margaret Abbott (1878-1955) foi a primeira mulher americana a se sagrar campeã olímpica. Ela permaneceu como única medalhista de ouro do esporte até sua reinclusão no programa do COI, na Rio 2016.

Maria Lenk

Maria Lenk na piscina (Foto: Divulgação/COB)

Única mulher entre os 66 integrantes da delegação brasileira nas Olimpíadas de Los Angeles 1932, Maria Emma Lenk Zigler (1915-2007) se tornou pioneira ao pular na piscina para as provas de natação. A atleta, à época com 17 anos, foi a primeira sul-americana a disputar os Jogos.

Na edição seguinte, em Berlim 1936, Lenk voltou a competir e inovou ao fazer a recuperação do braço no nado peito por fora da água. O estilo, oficializado como olímpico pela Federação Internacional de Natação (FINA) somente 20 anos mais tarde, ficou conhecido como borboleta.

A nadadora também foi a única do Brasil a estabelecer recordes mundiais, nos 200m peito (2'56") e 400m peito (6'16,5"), em 1939.

Alice Coachman

Alice Coachman em ação nos Jogos Olímpicos de Londres 1948 (Foto: Divulgação/Museu Olímpico e Paralímpico dos EUA)

Especializada em salto em altura, Alice Marie Coachman (1923-2014) conquistou em Londres 1948 o primeiro ouro de uma mulher negra em Olimpíadas. A atleta foi declarada vencedora após ultrapassar a marca de 1,68 m logo no primeiro salto.

Coachman foi a única medalhista dos Estados Unidos entre as mulheres naquela edição dos Jogos. Ao retornar para o país, foi recebida pelo presidente Harry Truman e homenageada com uma carreata de 280 km na sua cidade natal, Albany, no estado da Geórgia.

Jackie Silva e Sandra Pires

Jackie Silva e Sandra Pires foram medalha de ouro em Atlanta 1996 (Foto: Acervo Lance!)

O primeiro ouro feminino brasileiro em Jogos Olímpicos veio em Atlanta 1996, em uma das modalidades estreantes da edição. Jackie Silva e Sandra Pires subiram no topo do primeiro pódio olímpico do vôlei de praia, vencendo na decisão Mônica Rodrigues e Adriana Samuel por 2 sets a 0 (parciais de 12/11 e 12/6).

A vitória da dupla serviu como marco zero de uma tradição que segue até os dias de hoje, com o Brasil despontando como uma das principais forças do vôlei de praia e dos esportes de areia em geral.

Larissa Latynina

Larisa Latynina, recordista de medalhas em Olimpíadas por mais de quatro décadas (Foto: Divulgação/COI)

Por 48 anos, o posto de maior medalhista da história em Olimpíadas pertenceu a uma mulher: a ginasta ucraniana Larisa Semyonovna Latynina. Com três participações na competição e 18 medalhas (nove de ouro, cinco de prata e quatro de bronze), a atleta foi uma das responsáveis por impulsionar a União Soviética como uma potência dos esportes olímpicos nos anos 1960.

A marca histórica era defendida desde Tóquio 1964, mas foi superada pelo nadador Michael Phelps em Londres 2012. Apesar disso, Latynina segue como a recordista de medalhas em Jogos Olímpicos entre as mulheres.

