Memphis dá boas-vindas após Corinthians anunciar Lingard: 'Ao maior'
Jogadores vão reeditar dupla dos tempos de Manchester United
O meia-atacante Memphis Depay usou as redes sociais para comentar a contratação de Jesse Lingard pelo Corinthians. O jogador inglês foi anunciado na manhã desta sexta-feira (6).
Através de seus stories no Instagram, o holandês escreveu: "Bem-vindo ao maior". A dupla, inclusive, jogou junta no Manchester United, clube em que Jesse Lingard foi revelado.
Livre no mercado, o Lingard assinou contrato com o Timão até o fim de 2026, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso alcance metas estabelecidas pelo clube.
— Primeiro, eu vi os torcedores no aeroporto falando 'Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!', sabe? Tem bastante paixão dos torcedores, o que é maravilhoso de ver. O CT aqui é incrível. E os jogadores me receberam de braços abertos, o treinador, o diretor, foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: muito feliz, não vejo a hora de jogar — disse Lingard em sua chegada ao clube.
Nesta quinta-feira (5), Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que havia ocorrido um dia antes, quando realizou apenas atividades na parte interna do CT.
Cabe ressaltar que Lingard ainda não teve todos os documentos regularizados. O Corinthians aguarda a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil, detalhe final para que o jogador tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e esteja à disposição.
Carreira de Lingard
Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.
Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.
Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.
