O meia-atacante Memphis Depay usou as redes sociais para comentar a contratação de Jesse Lingard pelo Corinthians. O jogador inglês foi anunciado na manhã desta sexta-feira (6).

continua após a publicidade

Através de seus stories no Instagram, o holandês escreveu: "Bem-vindo ao maior". A dupla, inclusive, jogou junta no Manchester United, clube em que Jesse Lingard foi revelado.

Livre no mercado, o Lingard assinou contrato com o Timão até o fim de 2026, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso alcance metas estabelecidas pelo clube.

continua após a publicidade

— Primeiro, eu vi os torcedores no aeroporto falando 'Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!', sabe? Tem bastante paixão dos torcedores, o que é maravilhoso de ver. O CT aqui é incrível. E os jogadores me receberam de braços abertos, o treinador, o diretor, foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: muito feliz, não vejo a hora de jogar — disse Lingard em sua chegada ao clube.

Nesta quinta-feira (5), Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que havia ocorrido um dia antes, quando realizou apenas atividades na parte interna do CT.

continua após a publicidade

Cabe ressaltar que Lingard ainda não teve todos os documentos regularizados. O Corinthians aguarda a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil, detalhe final para que o jogador tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e esteja à disposição.

Jesse Lingard chega para reforçar o time de Dorival Júnior (Foto: Divulgação/Corinthians)

Carreira de Lingard

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.

Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.