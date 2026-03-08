menu hamburguer
Lance! Biz

Soma do salário das 10 jogadoras mais bem pagas do mundo é 2% do de CR7

Diferença salarial ainda expõe desigualdade histórica

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
05:50
Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo ganha aproximdamente 280 milhões de dólares anuais jogando pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
No futebol, a diferença salarial entre homens e mulheres continua abissal — um reflexo direto de décadas de desigualdade em investimento, audiência e reconhecimento. Os números ajudam a dimensionar o tamanho do desafio que as atletas ainda enfrentam para conquistar espaço e valorização no esporte.

Para se ter ideia, a soma dos salários anuais das dez jogadoras mais bem pagas do mundo chega a 6,84 milhões de dólares. O valor representa apenas cerca de 2,4% do salário de uma única estrela do futebol masculino: Cristiano Ronaldo.

O atacante português, atualmente no Al-Nassr, recebe cerca de 280 milhões de dólares por ano — número que sozinho supera com enorme folga o total acumulado das maiores estrelas do futebol feminino.

Difernças saláriais entre homens e mulheres no futebol (Imagem gerada pela IA Notebook LM)
Compare os salários dos jogadores e jogadoras de futebol mais bem pagos do mundo

*Fonte: Pesquisa da Forbes divulgada em outubro de 2025
*Os valores abaixo se referem a salários anuais

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 280 milhões de dólaresTrinity Rodman (Washington Spirit) - 1 milhão e 700 mil dólares

Lionel Messi (Inter Miami) - 130 milhões de dólares

Aitana Bonmati (Barcelona) - 992 mil dólares

Benzema (Al-Ittihad) - 104 milhões de dólares

Sophia Wilson (Portland Thorns) - 857 mil dólares

Mbappé (Real Madrid) - 95 milhões de dólares

Alexia Putellas (Barcelona) - 703 mil dólares

Haaland (Manchester City) - 85 milhões de dólares

Sam Kerr (Chelsea) - 540 mil dólares

Vini Jr. (Real Madrid) - 60 milhões de dólares

Lauren Hemp (Manchester City) - 463 mil dólares

Salah (Liverpool) - 55 milhões de dólares

Keira Walsh (Chelsea) - 443 mil dólares

Sadio Mané (Al-Nassr) - 54 milhões de dólares

Ada Hegerberg (Lyon) - 400 mil dólares

Bellingham (Real Madrid) - 44 milhões de dólares

Marta (Orlando Pride) - 388 mil dólares

Lamine Yamal (Barcelona) - 43 milhões de dólares

Wendie Renard (Lyon) - 358 mil dólares

