Soma do salário das 10 jogadoras mais bem pagas do mundo é 2% do de CR7

No futebol, a diferença salarial entre homens e mulheres continua abissal — um reflexo direto de décadas de desigualdade em investimento, audiência e reconhecimento. Os números ajudam a dimensionar o tamanho do desafio que as atletas ainda enfrentam para conquistar espaço e valorização no esporte.

Para se ter ideia, a soma dos salários anuais das dez jogadoras mais bem pagas do mundo chega a 6,84 milhões de dólares. O valor representa apenas cerca de 2,4% do salário de uma única estrela do futebol masculino: Cristiano Ronaldo.

O atacante português, atualmente no Al-Nassr, recebe cerca de 280 milhões de dólares por ano — número que sozinho supera com enorme folga o total acumulado das maiores estrelas do futebol feminino.

Difernças saláriais entre homens e mulheres no futebol (Imagem gerada pela IA Notebook LM)

Compare os salários dos jogadores e jogadoras de futebol mais bem pagos do mundo

*Fonte: Pesquisa da Forbes divulgada em outubro de 2025

*Os valores abaixo se referem a salários anuais

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 280 milhões de dólares Trinity Rodman (Washington Spirit) - 1 milhão e 700 mil dólares Lionel Messi (Inter Miami) - 130 milhões de dólares Aitana Bonmati (Barcelona) - 992 mil dólares Benzema (Al-Ittihad) - 104 milhões de dólares Sophia Wilson (Portland Thorns) - 857 mil dólares Mbappé (Real Madrid) - 95 milhões de dólares Alexia Putellas (Barcelona) - 703 mil dólares Haaland (Manchester City) - 85 milhões de dólares Sam Kerr (Chelsea) - 540 mil dólares Vini Jr. (Real Madrid) - 60 milhões de dólares Lauren Hemp (Manchester City) - 463 mil dólares Salah (Liverpool) - 55 milhões de dólares Keira Walsh (Chelsea) - 443 mil dólares Sadio Mané (Al-Nassr) - 54 milhões de dólares Ada Hegerberg (Lyon) - 400 mil dólares Bellingham (Real Madrid) - 44 milhões de dólares Marta (Orlando Pride) - 388 mil dólares Lamine Yamal (Barcelona) - 43 milhões de dólares Wendie Renard (Lyon) - 358 mil dólares

