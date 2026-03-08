Soma do salário das 10 jogadoras mais bem pagas do mundo é 2% do de CR7
Diferença salarial ainda expõe desigualdade histórica
No futebol, a diferença salarial entre homens e mulheres continua abissal — um reflexo direto de décadas de desigualdade em investimento, audiência e reconhecimento. Os números ajudam a dimensionar o tamanho do desafio que as atletas ainda enfrentam para conquistar espaço e valorização no esporte.
Para se ter ideia, a soma dos salários anuais das dez jogadoras mais bem pagas do mundo chega a 6,84 milhões de dólares. O valor representa apenas cerca de 2,4% do salário de uma única estrela do futebol masculino: Cristiano Ronaldo.
O atacante português, atualmente no Al-Nassr, recebe cerca de 280 milhões de dólares por ano — número que sozinho supera com enorme folga o total acumulado das maiores estrelas do futebol feminino.
Compare os salários dos jogadores e jogadoras de futebol mais bem pagos do mundo
*Fonte: Pesquisa da Forbes divulgada em outubro de 2025
*Os valores abaixo se referem a salários anuais
|Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 280 milhões de dólares
|Trinity Rodman (Washington Spirit) - 1 milhão e 700 mil dólares
Lionel Messi (Inter Miami) - 130 milhões de dólares
Aitana Bonmati (Barcelona) - 992 mil dólares
Benzema (Al-Ittihad) - 104 milhões de dólares
Sophia Wilson (Portland Thorns) - 857 mil dólares
Mbappé (Real Madrid) - 95 milhões de dólares
Alexia Putellas (Barcelona) - 703 mil dólares
Haaland (Manchester City) - 85 milhões de dólares
Sam Kerr (Chelsea) - 540 mil dólares
Vini Jr. (Real Madrid) - 60 milhões de dólares
Lauren Hemp (Manchester City) - 463 mil dólares
Salah (Liverpool) - 55 milhões de dólares
Keira Walsh (Chelsea) - 443 mil dólares
Sadio Mané (Al-Nassr) - 54 milhões de dólares
Ada Hegerberg (Lyon) - 400 mil dólares
Bellingham (Real Madrid) - 44 milhões de dólares
Marta (Orlando Pride) - 388 mil dólares
Lamine Yamal (Barcelona) - 43 milhões de dólares
Wendie Renard (Lyon) - 358 mil dólares
