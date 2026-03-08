O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o treinador Filipe Linz, a uma suspensão de um ano e 15 dias por assédio sexual e comportamentos discriminatórios contra seis jogadoras do Guia FC. O caso, que envolve mensagens de teor sexual, toques inadequados e pressão psicológica, foi julgado pela entidade no final de fevereiro.

O técnico, que comandava a equipe feminina do clube algarvio na II Divisão nacional, também terá de pagar multa de aproximadamente mil euros. O clube foi sancionado com dois jogos com portões fechados e multa de cerca de dois mil euros. O presidente Alexandre Santos e a vice-presidente Sandra Santos foram suspensos por um mês por terem minimizado as queixas das jogadoras.

Mensagens e assédio do treinador

De acordo com o documento do processo disciplinar, as provas incluem capturas de tela de conversas no WhatsApp e relatos detalhados das jogadoras. Em uma das mensagens, Linz sugere a uma atleta que crie uma conta no OnlyFans, plataforma frequentemente associada a conteúdo adulto.

– Faz uma conta no OnlyFans. Sempre é melhor do que ir para a rotunda. Eu subscrevia – escreveu o treinador.

Mensagem do treinador Filipe Linz (Foto: Reprodução/X)

Em outro diálogo, ao ser informada de que faltaria a um treino, uma jogadora recebeu três opções de punição: "a) falta de material; b) reguada na mão; c) palmada no rabo". A atleta respondeu com a primeira opção, mas o treinador respondeu com um "wrong (errado)".

Para uma outra jogadora que também avisou que não iria ao treino, o tom foi ainda mais explícito.

– Hoje que ias tomar banho comigo é que não vais? – enviou, acompanhado de emojis de lágrimas.

Uma das atletas, ao sentir falta de ar durante um treino por ser asmática, levou as mãos ao peito e ouviu do treinador: "Dói-te o quê? As maminhas?". Outra relatou que era chamada de "gostosa" e que recebia "toques insinuantes durante cumprimentos".

Há ainda o relato de uma jogadora que usava uma camisa transparente por baixo de um casaco aberto durante uma premiação do futebol feminino. Segundo o depoimento, Linz teria dito a outra pessoa: "eu não queria olhar, mas assim não consigo", apontando na direção do peito da atleta.

Clube e dirigentes também punidos

O Guia FC, atual quinto colocado na fase de classificação da II Divisão feminina, foi condenado por não ter investigado as denúncias de forma imparcial. As jogadoras haviam denunciado o treinador à diretoria, mas a solução encontrada foi transferi-lo para o time masculino após o término da temporada passada.

A federação destacou que o clube infringiu o artigo 62º do Regulamento Disciplinar, que proíbe "consentir, promover ou tolerar qualquer tipo de conduta, oral ou escrita, que ofenda a dignidade" de agentes esportivos.

