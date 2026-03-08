Treinador é suspenso por um ano por assédio sexual a seis jogadoras em Portugal
Técnico havia pedido a jogadora criar conta na plataforma "Onlyfans"
- Matéria
- Mais Notícias
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o treinador Filipe Linz, a uma suspensão de um ano e 15 dias por assédio sexual e comportamentos discriminatórios contra seis jogadoras do Guia FC. O caso, que envolve mensagens de teor sexual, toques inadequados e pressão psicológica, foi julgado pela entidade no final de fevereiro.
Relacionadas
- Lance! Biz
Soma do salário das 10 jogadoras mais bem pagas do mundo é 2% do de CR7
Lance! Biz08/03/2026
- Futebol Internacional
Brasileiro que atua no Sporting Cristal acusa rival argentino de racismo no Campeonato Peruano
Futebol Internacional07/03/2026
- Futebol Feminino
Brasil pressiona, acerta a trave três vezes, mas México marca no fim e vence amistoso
Futebol Feminino07/03/2026
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O técnico, que comandava a equipe feminina do clube algarvio na II Divisão nacional, também terá de pagar multa de aproximadamente mil euros. O clube foi sancionado com dois jogos com portões fechados e multa de cerca de dois mil euros. O presidente Alexandre Santos e a vice-presidente Sandra Santos foram suspensos por um mês por terem minimizado as queixas das jogadoras.
Mensagens e assédio do treinador
De acordo com o documento do processo disciplinar, as provas incluem capturas de tela de conversas no WhatsApp e relatos detalhados das jogadoras. Em uma das mensagens, Linz sugere a uma atleta que crie uma conta no OnlyFans, plataforma frequentemente associada a conteúdo adulto.
– Faz uma conta no OnlyFans. Sempre é melhor do que ir para a rotunda. Eu subscrevia – escreveu o treinador.
Em outro diálogo, ao ser informada de que faltaria a um treino, uma jogadora recebeu três opções de punição: "a) falta de material; b) reguada na mão; c) palmada no rabo". A atleta respondeu com a primeira opção, mas o treinador respondeu com um "wrong (errado)".
+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Para uma outra jogadora que também avisou que não iria ao treino, o tom foi ainda mais explícito.
– Hoje que ias tomar banho comigo é que não vais? – enviou, acompanhado de emojis de lágrimas.
Uma das atletas, ao sentir falta de ar durante um treino por ser asmática, levou as mãos ao peito e ouviu do treinador: "Dói-te o quê? As maminhas?". Outra relatou que era chamada de "gostosa" e que recebia "toques insinuantes durante cumprimentos".
Há ainda o relato de uma jogadora que usava uma camisa transparente por baixo de um casaco aberto durante uma premiação do futebol feminino. Segundo o depoimento, Linz teria dito a outra pessoa: "eu não queria olhar, mas assim não consigo", apontando na direção do peito da atleta.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Clube e dirigentes também punidos
O Guia FC, atual quinto colocado na fase de classificação da II Divisão feminina, foi condenado por não ter investigado as denúncias de forma imparcial. As jogadoras haviam denunciado o treinador à diretoria, mas a solução encontrada foi transferi-lo para o time masculino após o término da temporada passada.
A federação destacou que o clube infringiu o artigo 62º do Regulamento Disciplinar, que proíbe "consentir, promover ou tolerar qualquer tipo de conduta, oral ou escrita, que ofenda a dignidade" de agentes esportivos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias