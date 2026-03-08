Primeira peneira da história do Mirassol reúne quase 150 meninas
Leoas Paulistas disputarão o Paulistão Feminino sub-15
No último sábado (7), o Mirassol promoveu uma avaliação para a categoria Sub-15 no CT 2 e reuniu cerca de 150 meninas em busca de uma oportunidade de vestir a camisa das Leoas Paulistas. Ainda não há confirmação de quando sairá a lista de selecionadas para compor a base do clube.
A atividade fez parte do processo de captação de talentos do departamento feminino e teve como objetivo identificar jovens atletas. Ao final da avaliação, a expectativa é que entre 40 e 50 jogadoras sejam aprovadas para seguir no processo de formação.
A peneira foi comandada pela comissão técnica da categoria, liderada pela treinadora Letícia Fernanda. As participantes passaram por atividades técnicas e táticas ao longo da tarde, enquanto eram observadas pela equipe responsável pela avaliação.
Agora, a definição das atletas aprovadas dependerá da análise final da comissão técnica. O clube ainda não confirmou quando as jogadoras serão comunicadas oficialmente, já que o processo envolve a avaliação detalhada de todas as participantes. Após a seleção, o Mirassol iniciará a preparação para a disputa do Paulistão Feminino sub-15.
Em entrevista exclusiva ao Lance!, a treinadora Letícia Fernanda falou sobre o perfil do grupo que pretende trabalhar.
— A iniciação é a parte mais importante do desenvolvimento da atleta. Trabalhar desde o sub-15, colocar a metodologia do clube e preparar essa transição de categoria traz um futuro muito melhor do que pensar em resultado a curto prazo — explicou.
— A gente quer meninas competitivas, dedicadas, que queiram aprender e que acreditem no projeto. Você precisa querer estar aqui para que a gente faça um bom ano — completou.
Registros da peneira do Mirassol feminino sub-15
